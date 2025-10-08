Procuradoria da Mulher faz palestra sobre Outubro Rosa na Câmara de Sumaré

Em parceria com o PHS Samaritano, evento acontece nesta quinta-feira (9) e será ministrado pelo ginecologista e obstetra Dr. Mauro Villa Real

A Câmara Municipal de Sumaré recebe, nesta quinta-feira (9), às 9h, uma palestra sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Promovido pela Procuradoria Especial da Mulher em parceria com o PHS Samaritano Saúde, o evento será ministrado pelo ginecologista e obstetra Dr. Mauro Villa Real. A conferência será aberta a toda a população e pode ser acompanhada diretamente do plenário do Legislativo ou pela transmissão ao vivo no canal da Casa no Youtube.

Médico credenciado ao PHS Samaritano Saúde, Dr. Mauro Villa Real tem ampla experiência nas áreas da Ginecologia e Obstetrícia. Na palestra, deve abordar temas como a menopausa e seus desafios e o câncer de mama e suas implicações nas fases da vida da mulher.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil, mas com grande possibilidade de prevenção e tratamento. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

