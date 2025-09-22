Segundo levantamento do TasteAtlas, a coxinha conquistou o primeiro lugar entre os salgados fritos mais apreciados do Brasil. Mais do que um lanche popular, o quitute tornou-se ícone da identidade gastronômica nacional, atravessando gerações, despertando memórias afetivas e abrindo espaço para constantes reinvenções de sabores.

É justamente essa relação afetiva que inspira a rede Loucos por Coxinha a lançar, em setembro, a 2ª edição do Festival de Sabores, que traz três versões inéditas da iguaria mais querida do Brasil:

Carne seca com massa de abóbora – união de dois ingredientes emblemáticos da culinária brasileira.

– união de dois ingredientes emblemáticos da culinária brasileira. Peito de peru defumado – leve e aromática, ideal para quem busca um toque sofisticado.

– leve e aromática, ideal para quem busca um toque sofisticado. Coxinha de marguerita – inspirada na clássica pizza italiana, com tomate, manjericão e queijo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os lançamentos estarão disponíveis por tempo limitado, e apenas um deles será incorporado de forma permanente ao cardápio. Para decidir qual sabor fica, o público terá papel fundamental: ao longo do mês, os consumidores poderão experimentar as novidades e votar em sua preferida por meio de uma enquete no Instagram oficial da marca.

Mais do que uma ação de cardápio, o festival reforça o quanto a comida pode ser um espaço de experimentação e afeto. “A coxinha tem esse poder de memória afetiva, mas também abre espaço para a criatividade. Queremos que o público participe ativamente da escolha, transformando esse momento em uma celebração coletiva do sabor”, destaca Luiza Domingos, gerente de marketing da rede.

A expectativa é que, assim como na primeira edição, o festival desperte não só o paladar, mas também conversas em torno da versatilidade da coxinha — prato que, reinventado, segue ocupando lugar de destaque na mesa e no coração dos brasileiros.

Sobre a Loucos por Coxinha

Nascida no Rio Grande do Norte, em 2014, a Loucos por Coxinha é uma rede de franquias que se destaca no mercado brasileiro com um conceito de fast-food especializado em mini Coxinhas, Churros e Kibe de alta qualidade. A marca adota 04 (Quatro) modelos de negócio testado e aprovado, que está em plena expansão. Com sua excelência na cadeia de produção, logística e gestão da rede e com foco em proporcionar uma experiência única aos clientes, a Loucos por Coxinha atrai franqueados em diversas regiões do Brasil, consolidando sua presença no mercado, chegando a 13 estados e 59 cidades.

Leia + sobre comida, bebida e receitas