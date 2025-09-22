55 oportunidades de emprego em Nova Odessa: PLT divulga vagas para esta semana

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 55 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.

Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas

AJUDANTE DE AÇOUGUE  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.102,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

AJUDANTE DE COZINHA  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

AJUDANTE DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO  Vaga masculina. Ensino médio completo, com ou sem experiência. Salário R$ 2.189,97 + Vale-transporte + Vale-alimentação. Horário das 7h30 às 17h30 de segunda a quinta e sexta das 7h30 às 16h30.(1 vaga)

ALMOXARIFE DE OBRAS  Para controle de estoque e programações de entrega. Das 7h às 17h. Salário compatível + Vale-transporte + Vale-refeição.(1 vaga)

ARMADOR  Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

ATENDENTE DE SUSHIMAN  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.160,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO  Experiência como caixa será um diferencial. Salário R$ 2.239,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)

ASSISTENTE DE BACKOFFICE (EXCLUSIVA PARA PCD – HÍBRIDO)  Ensino médio completo. Salário R$ 1.631,15 + Vale-transporte + Vale-refeição ou Vale-alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de descontos nos pacotes da empresa + Telemedicina + Empresa Cidadã + CAT SESI + Convênio farmácia + Totalpass.(1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COSTURA)  Ensino fundamental completo. Com ou sem experiência na área produtiva. Turno da tarde, escala 6X1 fixa. De segunda a sexta das 13h40 às 22h05 e aos sábados das 11h30 às 17h45. Benefícios: Refeição no local + Cesta básica + Transporte fretado + Premiação.(5 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE  Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Segunda a sexta das 18h às 3h24. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera.(13 vagas)

BALCONISTA DE FRIOS  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

BALCONISTA DE PADARIA  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

CAIXA  Acima de 18 anos, ensino médio completo. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.130,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

CONFEITEIRO  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.525,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)

CONFERENTE  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Salário R$ 2.354,00. De segunda a sábado, sendo um sábado sim e outro não. Folga fixa aos Domingos.(1 vaga)

COZINHEIRA  Com experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológico + Vale-transporte.(1 vaga)

EMBALADOR  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.518,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

JARDINEIRO/AUXILIAR DE SERVIÇOS  Não é necessário experiência. Residir em Nova Odessa ou cidades próximas. De terça a sábado das 7h às 16h48. Salário R$ 1.732,39 + 20% insalubridade + Prêmio assiduidade R$ 200,00 + Cesta básica R$ 138,60 + Vale-alimentação R$ 12,50 dia + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local.(1 vaga)

MECÂNICO MANUTENÇÃO  Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado.(1 vaga)

MECÂNICO MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO  Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado.(1 vaga)

MOTORISTA CARRETEIRO  Vaga PJ (Pessoa jurídica). Vivência mínima de 1 ano como carreteiro. Disponibilidade para viagens de curta duração. Carteira de habilitação compatível e em dia (Categoria E). Salário R$ 5.000,00. (1 vaga)

OPERADOR DE CAIXA  Ambos os sexos. Ensino médio completo. Salário R$ 1.865,53 + 10% de quebra de caixa + Vale-refeição + Vale-transporte + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia. Horário 14h40 às 23h/ 15h40 às 00h.(1 vaga)

OPERADOR DE LOJA  Ensino médio completo. Ambos os sexos. Experiência em atendimento ao público será um diferencial. Escala 6X1 das 14h às 22h20 com 1h de intervalo. Salário R$ 1.579,00 + Vale-transporte.(1 vaga)

PADEIRO  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.523,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)

PEDREIRO  Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

REPOSITOR  Ensino médio completo. Disposição física para atividades que exigem movimentação e carga de peso moderada. Benefícios: Cesta básica R$ 130,00 + Vale-transporte ou ajuda de custo.(1 vaga)

REPOSITOR DE MERCEARIA  Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)

SERVENTE  Com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

VENDEDORA  Ensino médio completo. Experiência na área. Ambos os sexos. Salário R$ 2.120,00 + Bonificação de comissão de vendas + Vale-transporte.(1 vaga).

 

