55 oportunidades de emprego em Nova Odessa: PLT divulga vagas para esta semana
O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 55 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.
Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.
Confira as vagas
AJUDANTE DE AÇOUGUE – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.102,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
AJUDANTE DE COZINHA – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
AJUDANTE DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Vaga masculina. Ensino médio completo, com ou sem experiência. Salário R$ 2.189,97 + Vale-transporte + Vale-alimentação. Horário das 7h30 às 17h30 de segunda a quinta e sexta das 7h30 às 16h30.(1 vaga)
ALMOXARIFE DE OBRAS – Para controle de estoque e programações de entrega. Das 7h às 17h. Salário compatível + Vale-transporte + Vale-refeição.(1 vaga)
ARMADOR – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)
ATENDENTE DE SUSHIMAN – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.160,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – Experiência como caixa será um diferencial. Salário R$ 2.239,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)
ASSISTENTE DE BACKOFFICE (EXCLUSIVA PARA PCD – HÍBRIDO) – Ensino médio completo. Salário R$ 1.631,15 + Vale-transporte + Vale-refeição ou Vale-alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de descontos nos pacotes da empresa + Telemedicina + Empresa Cidadã + CAT SESI + Convênio farmácia + Totalpass.(1 vaga)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COSTURA) – Ensino fundamental completo. Com ou sem experiência na área produtiva. Turno da tarde, escala 6X1 fixa. De segunda a sexta das 13h40 às 22h05 e aos sábados das 11h30 às 17h45. Benefícios: Refeição no local + Cesta básica + Transporte fretado + Premiação.(5 vagas)
AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Segunda a sexta das 18h às 3h24. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera.(13 vagas)
BALCONISTA DE FRIOS – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
BALCONISTA DE PADARIA – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
CAIXA – Acima de 18 anos, ensino médio completo. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.130,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
CONFEITEIRO – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.525,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)
CONFERENTE – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Salário R$ 2.354,00. De segunda a sábado, sendo um sábado sim e outro não. Folga fixa aos Domingos.(1 vaga)
COZINHEIRA – Com experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológico + Vale-transporte.(1 vaga)
EMBALADOR – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.518,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
JARDINEIRO/AUXILIAR DE SERVIÇOS – Não é necessário experiência. Residir em Nova Odessa ou cidades próximas. De terça a sábado das 7h às 16h48. Salário R$ 1.732,39 + 20% insalubridade + Prêmio assiduidade R$ 200,00 + Cesta básica R$ 138,60 + Vale-alimentação R$ 12,50 dia + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local.(1 vaga)
MECÂNICO MANUTENÇÃO – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado.(1 vaga)
MECÂNICO MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 324,00 + Ajuda de custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã e almoço no local + Plano odontológico + Ônibus fretado.(1 vaga)
MOTORISTA CARRETEIRO – Vaga PJ (Pessoa jurídica). Vivência mínima de 1 ano como carreteiro. Disponibilidade para viagens de curta duração. Carteira de habilitação compatível e em dia (Categoria E). Salário R$ 5.000,00. (1 vaga)
OPERADOR DE CAIXA – Ambos os sexos. Ensino médio completo. Salário R$ 1.865,53 + 10% de quebra de caixa + Vale-refeição + Vale-transporte + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia. Horário 14h40 às 23h/ 15h40 às 00h.(1 vaga)
OPERADOR DE LOJA – Ensino médio completo. Ambos os sexos. Experiência em atendimento ao público será um diferencial. Escala 6X1 das 14h às 22h20 com 1h de intervalo. Salário R$ 1.579,00 + Vale-transporte.(1 vaga)
PADEIRO – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 2.523,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(1 vaga)
PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)
REPOSITOR – Ensino médio completo. Disposição física para atividades que exigem movimentação e carga de peso moderada. Benefícios: Cesta básica R$ 130,00 + Vale-transporte ou ajuda de custo.(1 vaga)
REPOSITOR DE MERCEARIA – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 7h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal.(2 vagas)
SERVENTE – Com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)
VENDEDORA – Ensino médio completo. Experiência na área. Ambos os sexos. Salário R$ 2.120,00 + Bonificação de comissão de vendas + Vale-transporte.(1 vaga).
