O ex vereador Dr. José (Podemos) lidera com folga a corrida para deputado estadual em Santa Bárbara d’Oeste. Ele aparece agora com 48 por cento das intenções de voto no levantamento estimulado. Atrás dele vêm empatados o assessor do governador Tarcísio Ricardo Molina (Republicanos) e a vereadora Esther Moraes (PV). Os dois tem 14 por cento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Atrás deles, mas empatado na margem de erro veio chefe de gabinete da prefeitura de Americana e filho do prefeito Chico sardelli Franco (PL). Ele tem 10% no levantamento feito no sábado 13.

Votação e levantamento estadual de maço

No levantamento feito em março, Dr José aparecia com 38% das intenções de voto e Molina ligeiramente à frente de Esther. Agora os dois estão r

A pesquisa feita pela Memento consultoria ouviu 460 barbarenses no último dia 13 de setembro e o levantamento tem margem de erro de 2,8 por cento. Foi feita apenas apresentação estimulada (com disco) para os entrevistados.

Leia + sobre partidos política regional