CPFL Paulista orienta clientes sobre entrega de contas impactada pela paralisação dos Correios

A CPFL Paulista orienta seus clientes que ainda não receberam a fatura impressa em razão da greve dos Correios a acessarem os canais digitais da companhia para emitir gratuitamente a segunda via da conta de energia elétrica. A iniciativa permite manter a organização financeira, evitar acúmulo de pagamentos e garantir a regularidade do consumo, sem a necessidade de aguardar a entrega da fatura impressa.

A paralisação pode gerar reflexos pontuais na entrega das contas em papel, sem qualquer relação com os processos de leitura, faturamento ou cobrança da distribuidora, que seguem normalmente. Para garantir tranquilidade aos clientes, não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer penalidade para os clientes impactados pela greve dos Correios.

O acesso a segunda via está disponível pelo WhatsApp (19) 99908-8888, site www.cpfl.com.br ou aplicativo CPFL Energia, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Atualização Cadastral

A CPFL também conta com o serviço de envio de contas por e-mail, que os clientes podem se cadastrar a qualquer momento pelo site. Por meio deste serviço, o cliente poderá atualizar de forma rápida e segura seus dados de contato com a distribuidora, evitando algum transtorno e garantindo formas de contatos eficientes e confiáveis. Acesse: www.cpfl.com.br/atualizacao-cadastral .

