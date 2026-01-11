Prefeitura de Sumaré lança campanha ‘A Dengue Mora Onde Você Não Olha’

A Prefeitura de Sumaré lançou nesta semana a campanha “A Dengue Mora Onde Você Não Olha”, com o objetivo de reforçar a conscientização da população sobre a importância do combate contínuo ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, que mantém ações permanentes de prevenção e controle da doença em todas as regiões do município.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o trabalho das equipes de Controle de Arboviroses é realizado diariamente e inclui visitas domiciliares, orientações à população e eliminação de possíveis focos do mosquito. As ações são intensificadas neste período em razão das chuvas aliadas às altas temperaturas, cenário que favorece a proliferação do Aedes aegypti.

A pasta reforça a importância da participação da população, especialmente no recebimento dos agentes de endemias nas residências. Os profissionais são devidamente capacitados, identificados e preparados para realizar as vistorias com segurança e responsabilidade. A visita domiciliar é fundamental para identificar criadouros que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, contribuindo diretamente para a redução dos casos no município.

Ao longo de todo o ano de 2025, a Prefeitura de Sumaré intensificou os esforços no enfrentamento à dengue, utilizando diferentes estratégias, como aplicação de larvicida com drones em pontos críticos, nebulização veicular no período noturno e nebulização costal em residências. As ações foram direcionadas prioritariamente às regiões com maior incidência de casos positivos.

Nesta semana, as equipes realizaram visitas casa a casa nos bairros Jardim Denadai, Jardim Virgílio Viel, Jardim dos Ypês, Parque Pavan, Salerno e Florelly, orientando moradores sobre a eliminação de criadouros, identificação de sinais das doenças e manutenção dos ambientes limpos e sem acúmulo de água.

Além das visitas residenciais, os agentes fixaram cartazes informativos sobre o Aedes aegypti em imóveis especiais, como escolas, unidades de saúde, comércios e indústrias — locais de grande circulação ou maior complexidade, com potencial elevado de disseminação do vírus. As equipes também realizam inspeções frequentes nos Pontos Estratégicos (PE), como borracharias, ferros-velhos, comércios e terrenos baldios, além de promoverem palestras educativas em empresas, escolas e estabelecimentos comerciais.

Em 2025, Sumaré registrou 9.009 notificações de dengue, com 5.737 casos confirmados e 17 óbitos. Em relação à chikungunya, foram contabilizadas 21 notificações, com cinco casos positivos.

Combate ao mosquito

Para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a adoção de medidas simples e eficazes, como:

• Manter a caixa-d’água sempre bem fechada, com tampa adequada;

• Remover folhas, galhos e objetos que impeçam o escoamento da água nas calhas;

• Evitar o acúmulo de água da chuva sobre lajes;

• Lavar semanalmente tanques e recipientes de armazenamento de água com escova e sabão;

• Colocar areia até a borda dos pratinhos de vasos de plantas;

• Trocar a água e lavar os vasos pelo menos uma vez por semana;

• Guardar garrafas sempre de boca para baixo;

• Descartar corretamente o lixo, especialmente pneus inservíveis;

• Não jogar lixo em terrenos baldios;

• Manter piscinas limpas, com uso adequado de cloro;

• Lavar e trocar semanalmente a água das piscinas infantis enquanto estiverem em uso e, quando não utilizadas, desmontá-las e armazená-las em local coberto

