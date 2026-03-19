A CPFL Paulista aplicou mais de R$ 28 milhões no aprimoramento do sistema elétrico em Americana no ano passado. Além das ações permanentes de manutenção e melhorias técnicas, obras de expansão da rede reforçaram a infraestrutura do fornecimento de energia, garantindo a segurança e a qualidade necessárias para viabilizar o desenvolvimento local.

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Considerando toda a área de concessão da distribuidora, a CPFL Paulista prevê investir R$ 10,8 bilhões dentro de suas projeções plurianuais (2026 a 2030).

Do total investido, Americana recebeu no ano passado R$ 10,5 milhões para subestações e novas linhas de transmissão e R$ 17,6 milhões no melhoramento e ampliação de redes.

Conexões para suportar a demanda de novos empreendimentos também estão entre as intervenções executadas no município pela empresa, como os 4,3 quilômetros de extensão para alimentador expresso (ligação direta com subestação) para atender o primeiro shopping center local, uma obra de aproximadamente R$ 2 milhões.

“Nosso compromisso é garantir energia de qualidade e com segurança, sustentada por uma rede elétrica atualizada e preparada para crescer. Nossos investimentos em tecnologia, inovação e novas subestações ampliam a capacidade do sistema, elevam a confiabilidade do fornecimento e criam bases sólidas o desenvolvimento econômico da região. Sempre com foco no cliente e na satisfação da população atendida”, afirma Rafael Lazzaretti, diretor-presidente da CPFL Paulista.

Responsabilidade social

Além de investir na infraestrutura elétrica, a CPFL Paulista reafirmou em 2025 seu compromisso de fomentar a qualidade de vida nas comunidades em que atua, aplicando recursos em Projetos de Eficiência Energética (PEE) nas áreas de saúde, educação e assistência social.

“Essas ações beneficiam hospitais, escolas e instituições assistenciais ao modernizar seus sistemas elétricos, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais, permitindo mais recursos para suas atividades-fim. Alinhadas ao plano ESG 2030 do Grupo CPFL, também contribuem para a redução de emissões, ampliam o acesso a soluções eficientes e fortalecem serviços essenciais à população”, comenta o diretor-presidente da CPFL Paulista.

Além dessas iniciativas, a atuação social da CPFL Paulista também conta com projetos endossados pelo Instituto CPFL, plataforma de investimento social do Grupo CPFL Energia, com ações adaptadas à realidade de cada região. Por toda área de concessão da distribuidora, os projetos apoiam iniciativas com foco em saúde, educação e cultura, contribuindo para a humanização de ambientes hospitalares e para o desenvolvimento social das comunidades atendidas.

Qualidade, reconhecimento e investimentos contínuos

Os investimentos da CPFL Paulista refletem positivamente nos indicadores de qualidade do fornecimento de energia conquistados pela empresa em 2025. A distribuidora alcançou um DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) de 4,71 horas e um FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) de 2,83 vezes, demonstrando a confiabilidade aprimorada da rede.

Sobre a CPFL E nergi a

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.