O vereador de Santa Barbara dOesre Felipe Corá (PL) voltou a se aproximar do tkme do assessor do Gov SP Ricardo Molina (Republicanos).

Os dois estiveram juntos esta semana para anunciar verba para a saúde da cidade.

FC passou por cirurgia recentemente e aos poucos está voltando para a ativa. Eleito em 2020 como novidade mais estridente, foi reeleito com perfil mais ameno e muito mais voto.

Corá e as urnas

Desde a reeleição, Corá ensaiou voos solos, mas a questão da saúde reduzuu suas margens e contatos. Em 2022, ele foi um dos rostos que mais apareceram na campanha muito boa de votos de Molina na região.