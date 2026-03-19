Prefeito Henrique inaugura nova Represa do Marcelo neste sábado (21)

A cidade de Sumaré inaugura neste sábado, dia 21, a revitalizada Represa do Marcelo Pedroni. A entrega será realizada pelo prefeito Henrique do Paraíso e representa a recuperação de um dos espaços mais simbólicos da cidade, que por anos esteve degradado e agora retorna completamente reestruturado para a população. A solenidade acontece às 10h.

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A obra foi realizada em parceria com a BRK Ambiental, com investimento superior a R$ 1,3 milhão, transformando o local em um amplo complexo de lazer, convivência e bem-estar.

Entre as melhorias implantadas estão banheiros masculino e feminino, portaria, guarita, estacionamento e áreas de convívio, além de uma infraestrutura moderna com pista de caminhada, ciclovia, playground, espaço kids, quadras de beach tênis e um deck panorâmico de 490 metros quadrados. O projeto também contempla área destinada a restaurante, com piso de madeira na área externa, e acabamento qualificado nas pistas, incluindo aplicação de massa asfáltica.

Inauguração

A programação especial de inauguração contará com diversas atividades para a população, incluindo:

• Espaço Saúde

• Feira de Artesanato

• Espaço Kids

• Festival de Food Trucks

• Brinquedos como cama elástica e tobogã

Patrimônio

A represa carrega um valor histórico significativo para o município. Seu nome homenageia Marcelo Pedroni, conhecido como o “Pai da Água”, responsável por contribuir com o desenvolvimento inicial do sistema de abastecimento da cidade.

Criada a partir da necessidade de preservação dos recursos hídricos, a represa teve papel fundamental no crescimento de Sumaré. Com o passar dos anos, o espaço se consolidou também como ponto de encontro e lazer, reunindo famílias, praticantes de atividades físicas e visitantes.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou o simbolismo da obra para o município. “Estamos entregando à população um espaço completamente transformado. A Represa do Marcelo volta a ser um orgulho para Sumaré, um ambiente seguro, bonito e preparado para receber as famílias. É uma revitalização histórica que resgata um patrimônio importante da nossa cidade”, afirmou.

Já o vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou o impacto social do investimento. “Áreas como essa são fundamentais para a qualidade de vida da população. Estamos falando de um espaço que promove lazer, saúde e convivência, atendendo pessoas de todas as idades e fortalecendo o vínculo da comunidade com a cidade”, destacou.

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