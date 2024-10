A CPFL Paulista abriu inscrições para uma nova turma da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica, em parceria com o Senai. O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado no formato híbrido. Interessados podem se inscrever até 02/12 no link. As aulas teóricas terão início em 21/01 no formato híbrido e as aulas práticas iniciarão em 19/02 na CPFL Americana. A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.