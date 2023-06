Craques dos 4 grandes do Rio se unem por cerveja

Só Brahma, que é especialista em combinações surpreendentes, poderia unir craques dos quatro maiores times do futebol carioca em uma icônica partida de sinuca. Arrascaeta, do Flamengo; Ganso, do Fluminense; Pedro Raul, do Vasco, e Victor Cuesta, do Botafogo, são as estrelas da nova campanha da marca, que apresenta as novas combinações de Brahma Duplo Malte: Black, Trigo e Tostada.

O encontro levou um pouquinho da rivalidade dos campos para o bar, mas, dessa vez, com muita descontração. A iniciativa foi aprovada pelos atletas, que aproveitaram o momento de confraternização fora das quatro linhas. “Foi bem legal participar desse projeto, que conseguiu reunir um jogador de cada time. Assim, pudemos trocar uma ideia com mais calma, sem a correria dos jogos”, comemorou Ganso.

Percepção que foi partilhada por Arrascaeta. “Foi uma resenha boa de participar. Fico muito honrado em estar aqui como representante do Flamengo”, afirmou o meio-campista. Pedro Raul também destacou o orgulho de ser a imagem do seu time na iniciativa. “Fico muito feliz em representar o Vasco nessa campanha. Com certeza, a galera vai curtir o lançamento”.

Victor Cuesta, por sua vez, não deixou passar o capricho da produção, cheia de easter eggs, para encantar os torcedores mais atentos. “Gostei muito de tudo da campanha. Aqui, na gravação, tinham referências históricas do Botafogo e dos demais clubes. A Brahma caprichou”.

Patrocinadora mais antiga dos quatro clubes do Rio, a marca reforça na nova campanha sua longa história com o futebol carioca. “Esse projeto não poderia ser mais a cara de Brahma, mostrando que as combinações mais surpreendentes podem ser as mais incríveis. E, além disso, brinca com um universo pelo qual somos completamente apaixonados”, afirma Maurício Landi, diretor de Brahma.

Naiara Azevedo veste look repetido

Naiara Azevedo, uma das cantoras mais populares do Brasil, está abraçando a tendência sustentável também na sua produção visual. Uma postagem em rede social está causando burburinho entre fãs, especialistas e colegas da cantora. É que ela foi fotografada vestindo um terno xadrez em tons terrosos que já havia sido usado pela consultora de moda Maris Tavares e pelo cantor Diego, da dupla com Marcel.

No entanto, nada disso foi por acaso. Assessorada pela própria Maris Tavares, que tem longa estrada na composição visual dos sertanejos, Naiara abraçou a tendência da moda consciente e sustentável, proposta pela especialista. “Em vez de sempre comprar roupas novas, vamos valorizar a troca e o reaproveitamento de peças. Não se trata de uma roupa de segunda mão, mas de uma atitude que faz bem para todos”, pontua Maris.

A Moda Circular é uma bandeira e um projeto antigo de Maris, Reuse, que propõe o compartilhamento do closet entre os artistas agenciados pela Oficina de Estrelas, comandada por ela. Isso vai de encontro das tendências Second Hand, que diz respeito ao uso da mesma peça por mais de uma vez e também do Upcycle, que parte da ideia de customizar roupas antigas do guarda-roupa, dando a ela uma identidade atualizada.

De formação original em engenharia ambiental, Maris Tavares é uma defensora do consumo consciente e sustentável e leva isso como base de seu trabalho com a moda. Ela acredita que a moda deve ser uma forma de expressão pessoal, mas que pode, e deve ser, cuidadosa com o planeta, principalmente ao considerar como o acúmulo de resíduos têxtil afeta o meio ambiente.”Ao seguir por esse caminho, damos vida longa aos looks que já foram usados e não fazem mais sentido para outras pessoas “, detalha.

A especialista destaca também a questão da economia. Do ponto de vista financeiro a Moda Circular beneficia todos os artistas e principalmente os que estão em início de carreira, que terão acesso a roupas de qualidade e com ótima estética. Entre os cantores que são colaboradores nesta iniciativa estão Zezé di Camargo, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo, Felipe Araújo e Murilo Huff.

O reaproveitamento, de uma forma geral, deixa a moda divertida, criativa e principalmente consciente e responsável. No caso do look xadrez que levantou muitos comentários no @maristavaress, vale lembrar que ele vestiu duas mulheres, com silhuetas bem diferentes, além de um homem. “Todas as composições ficaram elegantes e ao mesmo tempo despojadas ao combinar com as três situações que foram usadas”, diz Maris.

De uma marca carioca, o look foi apenas um, dos quase 20 selecionados por Maris Tavares para Naiara se apresentar durante a temporada de shows de festas juninas por todo o País. Ela destaca também um vestido de noiva de quadrilha que foi repaginado dentro da proposta Upcycle e ganhou aplicações de flores coloridas e um véu como acessório.

