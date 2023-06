Padre Reginaldo na 4a edição do Arraiá do Seu Vigário

Chacrinha é uma das figuras mais importantes da história da comunicação brasileira e o Canal Brasil vai fazer uma homenagem ao apresentador na sexta-feira, dia 30 de junho, quando completam 35 anos de sua morte. Para lembrar a carreira do personagem que revolucionou o rádio e a TV, será exibida uma maratona especial a partir das 9h20. O documentário “Chacrinha – Eu Vim para Confundir e Não para Explicar” e a ficção “Chacrinha – A Série” vão ao ar em sequência e trazem a trajetória profissional e curiosidades da vida pessoal do Velho Guerreiro. O filme dirigido por Claudio Manoel e Micael Langer remonta o legado de Chacrinha na televisão e também traz trechos de sua vida pessoal. Por meio de depoimentos e imagens de arquivo, o documentário revela a história por trás das câmeras e as facetas do homem que é um dos personagens mais interessantes do cenário cultural nacional. Luciano Huck, Angélica e Gugu Liberato são alguns dos nomes que participaram do longa. Já a série, estrelada por Stepan Nercessian e Eduardo Sterblitch, que vivem Abelardo Barbosa em fases diferentes, mostra a personalidade mítica do revolucionário comunicador e a do homem por trás do visual irreverente e inconfundível. A produção acompanha o personagem desde sua estreia no rádio até seu auge na televisão. Nascido em Pernambuco, José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, mudou a história da comunicação no Brasil. Começou sua carreira no rádio, mas foi na televisão que se consagrou como um dos maiores ícones da cultura popular brasileira. Com bordões memoráveis, visual extravagante e senso de humor único, os programas de auditório apresentados por Chacrinha foram fenômenos entre as décadas de 1950 e 1980. Chacrinha – Eu Vim para Confundir e Não para Explicar (2021) (88′) Horário: Sexta, 30/06, às 9h20 Classificação: 12 anos Direção: Claudio Manoel e Micael Langer Sinopse: A trajetória de um dos maiores comunicadores do rádio e da televisão brasileiros. O Velho Guerreiro é compreendido desde o início de sua trajetória artística, passando pelos tempos difíceis até chegar à consagração nacional. Chacrinha – A Série Horário: Sexta, 30/09, às 10h50 (4 episódios em sequência) Classificação: 12 anos Direção: Andrucha Waddington Sinopse: A minissérie mostra a personalidade mítica do comunicador revolucionário e inovador, que mudou a forma de fazer TV no Brasil; e a do homem por trás do visual irreverente e inconfundível.