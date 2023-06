Sumaré vai ter Dias D da saúde em julho

Em celebração aos 155 anos de Sumaré promove uma série de Dias D

da Saúde para pacientes pré-agendados. Os Dias D fazem parte das ações da Secretaria de Saúde Prefeitura que visam agilizar e ampliar o atendimento, além de diminuir as filas de espera por consultas nas especialidades.

Nos dias 8 e 22 de julho, haverá o Dia D da Saúde da Mulher, a partir das 8 horas, na Base de Excelência da Mulher. Haverá orientações, consulta de pré-natal para pacientes de gravidez de alto risco acompanhadas na BEM, avaliação odontológica para gestantes, ultrassom de mama e transvaginal, consultas com nutricionista, inserção de DIU e auricoloterapia.

No dia 10 de julho, durante o dia todo, haverá avaliação odontológica e orientação de saúde bucal para pacientes pré-agendados no Centro da Criança da Área Cura. Os pequenos pacientes também receberão um kit de escovação. No dia 22 de julho, haverá o Dia D de atualização de carteirinha vacinal no Centro da Criança da região central, ao longo do dia, aberto para o público. A unidade fica na Avenida 3M, 50, centro.

A Melhor Idade também será contemplada. No dia 19 de julho, a partir das 8 horas, haverá atendimento multidisciplinar para pacientes pré-agendados, no Centro de Longevidade, região de Nova Veneza. No dia 20, será a vez das orientações sobre saúde bucal no espaço, e no dia 24, atendimento de auricoloterapia.

No Dia 22 de julho, o Dia D da Saúde será realizado em diversas unidades de saúde, o dia todo, para pacientes pré-agendados. Serão ofertados consultas, testes rápidos e auricoloterapia, grupos de saúde mental, planejamento familiar e qualidade de vida e roda de conversas.

“Saúde sempre foi prioridade em Sumaré e, desde 2017, ampliamos o atendimento em especialidades agendadas, agilizamos as consultas e exames, gerando assim uma antecipação caso necessite de tratamento. Esse é um trabalho que nos ajuda dar mais agilidade às demandas por consultas e exames médicos na Rede Municipal de Saúde. Os Dias D são mais ações em celebração ao aniversário da nossa cidade, entregando esse presente para a população”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

