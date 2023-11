As obras na Creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade,

chegaram à fase de pintura e colocação de pisos. A escola passa por reforma e ampliação geral, com um investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios da Secretaria de Educação. Quando concluídas, as melhorias permitirão dobrar a capacidade de atendimento da unidade, que hoje é de até 50 crianças com idades entre 0 a 3 anos.

O projeto completo inclui a construção de três novas salas de aula e de dois sanitários infantis; a ampliação do pátio com a instalação de 180 m² de cobertura leve na nova área; a realocação da cozinha, lavanderia e despensa; a reforma das salas de aulas existentes; a substituição do telhado, com a troca por telhas termoacústicas; a instalação de uma nova caixa d’água e a troca de esquadrias metálicas de portas e janelas. A creche tinha uma área construída de 370 m² e, com a conclusão das obras, passará a ter 520 m² de área total.

“A gente fala em ampliação e reforma do prédio, mas a Creche Wanda Polo Müller será praticamente uma escola nova. O imóvel anterior foi adaptado e, com esta reforma e ampliação, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi poderão entregar aos americanenses uma creche como eles sempre planejaram, com infraestrutura qualificada e espaços pedagógicos otimizados para a aprendizagem das crianças”, declara o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As crianças foram realocadas para a Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado, durante a execução das obras.

