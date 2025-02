Criança de 7 anos passa o fim de semana em casa e mãe vai 'curtir' em SP

Uma criança de apenas 7 anos passou o final de semana em casa em Americana enquanto a mãe tinha ido ‘curtir’ uns dias em São Paulo com o namorado. O caso ‘estourou’ nesta segunda-feira quando vizinhos dela, no condomínio Áustria na região da vila Bertoni, chamara a polícia.

O caso foi atendido pelo Conselho Tutelar, que foi chamado pela polícia e pela Guarda Municipal. A criança teria passado os três dias- da sexta a tarde até a segunda no final da manhã- à base de água e bolacha.

Conhecidos disseram que a mãe foi pra São Paulo para se divertir com o namorado.

A mãe voltou para Americana, foi levada para a delegacia onde um boletim de ocorrência.

A criança foi acolhida pelo conselho e aguarda a vinda do pai ainda hoje do interior do Estado.

Mais crianças

A mulher ainda tem outros 3 filhos, mas eles estavam com os respectivos pais, que moram em Americana.

