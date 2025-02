O vereador Carlos Fontes (União Brasil) esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, para apresentar ofício direcionado ao Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Eli Corrêa Filho, no qual solicita a renovação do convênio entre o Programa Cidade Legal e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, para a regularização Fundiária dos Núcleos Habitacionais Beira Rio l e ll. O documento foi entregue, em mãos, ao chefe de gabinete, dr. André Luís de Paula.

No ofício, o parlamentar ressalta que a população dos bairros de chácaras Beira Rio l e ll aguardam há anos pelas escrituras de posse de seus imóveis, sendo a única solução possível através do Programa Cidade Legal.

Fala Fontes

“Já trabalhei muito para a regularização fundiária dos bairros Parque Eldorado, Jardim Rosemary e das quadras 61 e 62 do Cidade Nova”, considera Carlos Fontes, autor da Lei Municipal nº 3.399/2012, a qual declarou zona de interesse social os núcleos habitacionais Parque Eldorado, Beira Rio I e II, Jardim Paraíso e Rosemary, iniciativa que propiciou a assinatura do convênio com o “Cidade Legal” em 2012.

Segundo o dr. André Luís de Paula, o ofício do vereador foi encaminhado para análise e a renovação do convênio será tratada em contato a ser feito com a Prefeitura barbarense, intensificando, assim, os esforços para regularizar os núcleos habitacionais de chácaras Beira Rio I e II.

Ávila solicita revitalização do Parque do Panambi

O vereador Celso Ávila (SDD) sugere ao Poder Executivo Municipal, por meio da Indicação nº 808/2025, protocolada ontem (25 de fevereiro), que providencie a revitalização do Centro Municipal de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, conhecido como Parque do Panambi, inaugurado em 1979.

Na Justificativa da proposição, o parlamentar considera ter recebido diversas solicitações de frequentadores do local quanto à necessidade urgente de melhorias, como recuperação dos brinquedos, substituição de peças desgastadas e pintura, entre outros.

Rony também

O vereador Rony Tavares apresentou, nesta segunda-feira (24), o Requerimento nº 116/2025, por meio do qual solicita informações ao Poder Executivo sobre a reforma e revitalização do Centro de Recreação Infantil “Antonieta Mauro Biondi”, localizado no Jardim Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste.

No documento, Rony afirma ter recebido diversas reclamações de moradores sobre as atuais condições do parque infantil, que é um dos mais tradicionais da cidade, inaugurado há 45 anos. De acordo com o vereador, o espaço recebe mais de 200 pessoas por fim de semana, sendo um importante ponto de lazer para as famílias do bairro e região.

