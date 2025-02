Bombeiros encontram corpo de Fábio Dantas na represa do Marcelo

Homens do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Fábio Renan Dantas Barducci, que havia se afogado na represa do Marcelo em Sumaré.

Ele havia entrado na represa para nadar e acabou se afogando na tarde desta segunda-feira.

As buscas começaram por volta das 16:30 com três viaturas e sete homens do resgate, mas foram encerradas ao cair da noite.

Os Bombeiros contaram que

Pelo local , masculino 31 anos tentou atravessar nadando a represa, porém que por motivos desconhecidos não obteve êxito em seu objetivo e se afogou.

Ele foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

