Filmes e séries mais vistos de fevereiro semana 3

Ellen Salles oferece serviços de faxina pelada e viraliza: “exclusivo e sigiloso”

Criadora de conteúdo adulto, Ellen Salles está faturando alto com um serviço “exclusivo e sigiloso” que vai além das plataformas +18 como OnlyFans e Privacy: ela faz faxina, limpa a cozinha, o quarto, a sala e o banheiro pelada ou com pouquíssima roupa, como o cliente preferir.

A influenciadora conta que teve contato com o serviço durante uma viagem para a Austrália e resolveu trazer para o Brasil. A coisa vem dando tão certo, que ela está com a agenda cheia até o meio do ano.

“É uma mistura de fetiche com trabalho pesado. As pessoas demoram para acreditar, mas é verdade, deixo tudo brilhando. É um serviço exclusivo e sigiloso, não tem sexo, não tem relação, é faxina mesmo. A maioria que contrata é voyeur, gosta de me ver e apreciar. Levo a sério e faço com tesão”, diz.

Ellen cobra de R$ 2.000 a 4.500 por faxina, dependendo do tamanho do imóvel, das necessidades e dos pedidos dos próprios clientes. Ela garante que vale cada centavo: “Poucas mulheres têm coragem de fazer o que eu faço e muito menos cobrar o que eu cobro. É diferente, ousado e inusitado. Depois que eu limpo a casa, não querem outra faxineira. Dependendo do cliente, rola um brinde especial nas minhas plataformas adultas que só revelo depois da contratação”, conta.

Apesar do preço considerado alto, a criadora de conteúdo +18 revela que está com a agenda lotada. O sucesso do trabalho, segundo ela, é o fato de ser curioso, inusitado e muitas vezes bizarro. E ela mostra tudo nas suas plataformas adultas sem expor ninguém.

“Não é uma simples faxina, né? Sou uma diarista e um fetiche ambulante. Os clientes não podem me tocar, não temos contato, mas eles podem ficar me vendo trabalhar. Alguns ficam com suas esposas em casa, com pessoas. Sempre é uma satisfação garantida. Tem muita gente com desejo em empregadas e diaristas, vocês não fazem ideia. Tenho trabalho até julho”, comemora.

O serviço inusitado viralizou e Ellen diz que agora pretende recrutar outras “faxineiras”. Ela inclusive revela a procura de famosos pelo trabalho. De humorista a jogador de futebol, a criadora deve limpar muitas mansões pela frente. “Desperta curiosidade e mexe com o imaginário dos homens”, resume.

Fotos: Divulgação