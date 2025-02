*DAE confirma melhora no abastecimento após intervenção na Fernando de Camargo*

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que a intervenção realizada nesta segunda-feira (24) no registro da adutora localizada na Rua Fernando de Camargo, no Centro, já apresenta efeitos positivos no abastecimento de água.

Segundo os gráficos da telemetria, houve uma melhora no sistema, permitindo o envio de mais água ao reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3) e ampliando o fornecimento para a região afetada. O DAE ressalta que segue os estudos com especialistas na área para entender e solucionar o problema de maneira definitiva.

De acordo com a autarquia, durante a noite, a saída de ar da rede, algo normal quando existe a interrupção do bombeamento, contribuiu para a normalização do fluxo de água, e o bombeamento já opera próximo a 80% da capacidade ideal. Neste momento, o abastecimento está ocorrendo em alguns pontos, mas existe intermitência no fornecimento de água ainda na maioria dos bairros. A expectativa é de que a situação continue melhora ao longo do dia.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, reforça que a equipe segue monitorando o sistema e adotando medidas para estabilizar completamente o abastecimento. “A intervenção surtiu efeito e estamos observando uma melhora no fornecimento de água. Seguimos acompanhando a situação de perto e, caso necessário, não descartamos novas ações para garantir a normalização total”, afirmou Morelli.

O DAE seguirá atualizando a população sobre a situação.