Júpiter e Marte podem ser observados no OMA

A próxima sexta-feira (28) proporcionará a visibilidade simultânea de diversos planetas, com condições especialmente favoráveis para Júpiter e Marte, que vêm sendo exibidos aos visitantes do Observatório Municipal de Americana (OMA) há algumas semanas. O espaço, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, estará aberto ao público para visitações em duas sessões, às 20h30 e às 21h30.

O astrônomo do OMA, Carlos Andrade, explica que o fenômeno chamado popularmente de “alinhamento planetário” é, na verdade, uma coincidência de visibilidade e não significa que os planetas estão alinhados no espaço. “Os planetas possuem órbitas distintas e, neste momento, estão visíveis simultaneamente em uma ampla região do céu. O astrônomo Jean Nicolini, fundador do OMA, costumava chamar essa ideia de ‘mito cósmico'”, destaca Andrade.

Júpiter na sexta-feira

No dia 28 de fevereiro, todos os planetas estarão presentes no céu, mas alguns terão visibilidade limitada. No caso de Saturno e Mercúrio, por exemplo, que estarão muito próximos do Sol e se põem logo após o astro, seria necessário um horizonte oeste desimpedido e condições climáticas ideais.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, reforça a importância do OMA como espaço educativo, que recentemente passou por manutenção preventiva e ajustes nos equipamentos ópticos. “Estamos em um ano especial, em que o Observatório Municipal de Americana ‘Nelson Travnik’ completa 40 anos de atividades, consolidando sua trajetória como um espaço cultural de divulgação da ciência e da astronomia”, afirma.

As visitas ao Observatório ocorrem às quartas e sextas-feiras, com grupos de até 15 pessoas, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3408-4800.

Em caso de tempo nublado ou chuva, a visita é cancelada, sendo necessário reagendar a data. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA por questões de segurança, mas têm acesso ao terraço acompanhadas de um adulto.

O acesso ao OMA é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

