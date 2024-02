Criança de 4 anos cai do 4º andar de prédio em Santa Bárbara

Nesta quinta-feira (15) um menino de 4 anos caiu do 4º andar de um prédio em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi socorrido em estado grave.

O caso aconteceu no Condomínio Manacá, no bairro Parque do Lago.

O menino, com suspeita de traumatismo craniano, foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini”, em Sumaré, onde permaneceu internado.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara informou que “o paciente deu entrada no PS Dr. Edison Mano às 12h52, sendo atendido, estabilizado e transferido às 14h37 para o Hospital Estadual de Sumaré”.

Segundo depoimento do pai da criança à polícia, o filho não foi para a escola em decorrência de febre. A mãe teria saído para trabalhar e a criança ficou com o pai. Contudo, o pai saiu para ir ao supermercado e deixou o menino sozinho, quando aconteceu a queda.

O caso foi registrado como abandono de incapaz.