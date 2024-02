PF desiste de indiciar Mantovani no caso Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF)

na tarde desta quinta-feira, 15, o relatório final do inquérito que apurava ataque do empresário barbarense Roberto Mantovani Filho.

O caso seria de agressões que o ministro Alexandre de Moraes sofreu no aeroporto de Roma em julho do ano passado.

O relatório final das investigações diz que as imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma “não provam de modo cabal” as agressões verbais vindas de nenhum dos lados.

“As imagens mostram com clareza o momento em que Roberto Mantovani Filho se dirige de modo incisivo a Alexandre Barci de Moraes, e, às 18:39:11h (horário local), o atinge no rosto com a mão direita”.

