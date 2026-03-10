Cristian Ribera: conheça o brasileiro que fez história nos Jogos Paralímpicos de Inverno

Atleta de 23 anos entrou para a história como o primeiro medalhista brasileiro na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno

O atleta Cristian Ribera fez história nesta terça-feira, 10 de março, ao conquistar a primeira medalha do Brasil na história Jogos Paralímpicos de Inverno. A façanha aconteceu em Milão-Cortina (ITA) e é um marco para o esporte nacional e para o Time São Paulo, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de incentivo ao esporte paralímpico.

“Quero agradecer muito meu time, trabalhamos sempre juntos, e minha família, afinal é por eles que estou aqui. Faltou muito pouco para a medalha de ouro, mas mérito para a reação do atleta chinês no final da prova. Agora é comemorar o resultado e a próxima meta é o primeiro lugar”, disse o atleta, muito emocionado, em entrevista ao Sportv.

Natural de Cerejeiras (RO) e criado em Jundiaí (SP), Ribera dominou todas as fases eliminatórias da competição até chegar à final. Na disputa decisiva, liderou a prova até os metros finais, mas acabou ultrapassado pelo chinês Liu Zixu, que venceu com o tempo de 2:28.9. O brasileiro completou o percurso de 1.024 metros em 2:29.6, garantindo o segundo lugar. Yerbol Khamitov, do Cazaquistão, completou o pódio com 2:29.9.

Até então, o melhor resultado do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno havia sido justamente de Cristian Ribera, que terminou em sexto lugar nos Jogos de PyeongChang 2018, na Coreia do Sul.

“A medalha de prata conquistada por Cristian Ribera nos Jogos Paralímpicos de Inverno representa um feito histórico para o Brasil. É um momento que enche nosso país de orgulho e mostra ao mundo a força, a determinação e o talento dos atletas brasileiros com deficiência.

“Essa conquista também reforça a importância do investimento contínuo no esporte paralímpico. Em São Paulo, iniciativas como o Time São Paulo Paralímpico demonstram como as políticas públicas podem transformar vidas, oferecendo estrutura, formação e oportunidades para que atletas alcancem o mais alto nível de competição”, disse o secretário.

Antes de levar o Brasil ao inédito segundo lugar, Cristian já detinha dois importantes recordes alcançados em 2018, quando, com apenas 15 anos, terminou a prova do sprint clássico, em que os atletas percorrem 1024 metros, no 6º lugar, melhor colocação do país até então, sendo o atleta mais jovem a participar dos Jogos Paralímpicos, na cidade de PyeongChang (COR).

Família

A conquista de Cristian é um marco também para sua família. O irmão mais velho, Fábio, é seu treinador, a irmã caçula, Eduarda, começou no Esqui cross-country inspirada por ele e também competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados há um mês nas mesmas cidades italianas.

Cristian nasceu com artrogripose, uma doença congênita que afeta as articulações, demandando 21 cirurgias nas pernas, mas todas as dificuldades se transformaram em combustível para que se tornasse o principal nome do esqui cross country paralímpico.

Fã de Messi e LeBron

Além de um cara família que adora relaxar no sofá de casa com os pets Maylo (cachorro) e Nina (gata), Cristian é calmo, cheio de energia para conversar, ensinar, ama a natureza e, claro, esportes. “Admiro muitos atletas como o Messi, pela genialidade, o LeBron James, por se manter em alto nível por tanto tempo e, na minha modalidade, a Aline Rocha por praticar dois esportes, como eu, e ter se tornado melhor do mundo”, comentou o atleta que também pratica biathlon, é palmeirense roxo e gosta de celebrar momentos felizes comendo feijoada e picanha.

Nas escassas horas vagas, ele gosta de andar de skate, praticar atletismo, jogar basquete, videogame, assistir ao filme “Segredo dos Animais” e a uma série que diz ter mudado sua vida. “A Série sobre o Tour de France, maior competição de ciclismo do mundo, fala da importância do atleta lidar bem com a dor para vencer provas”, comentou ele que sonha viajar pelo Brasil e, se possível fosse, ter um teletransporte à disposição para levar quantas pessoas quiser a várias praias.

Ciente da influência de suas conquistas em outros esportistas, ele deixa uma mensagem aos atletas que estão começando. “Se um brasileiro se destacou em esportes de neve, treinando no calor do Brasil com equipamentos diferentes, todo sonho é possível. Persistindo aos dias difíceis, o esporte vai te proporcionar momentos que jamais imaginou viver”, incentivou.

Sobre o Time São Paulo

Lembra que por trás de um vencedor há sempre um grande time? Cristian Ribera faz parte do Time São Paulo, criado pelo Governo do estado em 2011, por meio da SEDPcD em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e que conta com R$ 8,2 milhões investidos e direcionados a 157 atletas de 16 diferentes modalidades, que representam o estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.

A iniciativa apoia o desenvolvimento de atletas com deficiência e promove a inclusão por meio do esporte. Mais que resultados e medalhas, o programa reforça oportunidades, investimento e respeito ao protagonismo das pessoas com deficiência.

