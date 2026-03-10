Nova Odessa lança protocolo inédito de atendimento a vítimas de vi0lência sexu@l

Evento no Paço Municipal celebrou o Dia da Mulher com homenagens e a assinatura do decreto que torna o Fluxo Integrado de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual política pública no município

Em uma tarde de emoção, reconhecimento e avanço institucional, a Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, realizou no último dia 6 de março, o lançamento oficial do “Fluxo Integrado de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual”. O evento, realizado no Auditório do Paço Municipal, integrou a programação em celebração ao Dia Internacional da Mulher e contou com a presença de autoridades, servidores, representantes de órgãos de defesa e proteção das mulheres e munícipes.

O grande marco da ocasião foi o lançamento do Decreto nº 4.917/2026, de autoria do Poder Executivo, que ratifica o Fluxo Integrado e estabelece sua observância obrigatória em toda a Administração Pública Municipal. Com isso, o protocolo deixa de ser uma diretriz isolada e se torna política pública consolidada, garantindo padronização, humanização e agilidade no acolhimento às vítimas.

O documento foi elaborado de forma intersetorial pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, do Centro de Referência em Infectologia (CRI), do Centro de Referência em Saúde da Mulher (CRESAM) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), com base nas diretrizes do Ministério da Saúde. O fluxo estabelece procedimentos claros para escuta qualificada, atendimento privativo, notificação compulsória em até 24 horas, profilaxias pós-exposição e encaminhamento à rede de proteção social e de saúde.

Durante a solenidade, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, representou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e destacou a importância da iniciativa. “Estamos dando um passo concreto para que nenhuma mulher fique desassistida. Esse fluxo é fruto de um trabalho sério e dedicado de profissionais que entendem a dor e a necessidade de um acolhimento digno”, afirmou.

A vereadora Priscila Peterlevitz também esteve presente e reforçou o papel do Legislativo na defesa dos direitos das mulheres. “É uma honra ver Nova Odessa avançando com políticas públicas importantes. O decreto é a garantia de que esse protocolo será cumprido e aprimorado ao longo dos anos”, destacou.

O evento contou ainda com a participação da advogada Juliana Costa, representando a juíza Dra. Michelli Changman, da 2ª Vara Judicial e da Infância e Juventude.

Um dos momentos mais aguardados da tarde foi a homenagem a mulheres da comunidade que constroem a história da cidade com simplicidade, força e dedicação. Foram celebradas as trajetórias de Francisca de Lourdes Martins Peres (Lurdinha do Queijo), Marly Cortelio Aguiar, Maria Aparecida da Silva Santos e Leonilde Delai (Léo).

“Essas mulheres representam tantas outras que, muitas vezes nos bastidores, sustentam suas famílias e nossa comunidade com garra e amor. Homenageá-las é também reconhecer o valor do trabalho invisível que move a sociedade”, ressaltou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Natália Lins.

