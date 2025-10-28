“CultivArt Fest” terá shows de Negritude Júnior e Encontro de Batuqueiros no CCL

Os shows dos grupos Negritude Júnior e Encontro de Batuqueiros serão as principais atrações da primeira edição do “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana”, nos dias 21 e 22 de novembro, com entrada gratuita no CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, 1.293. O evento vai movimentar a cena musical da cidade, inclusive com apresentações de artistas locais.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

Na sexta-feira (21), o Encontro de Batuqueiros abre o festival com uma apresentação vibrante de samba e pagode. Criado em Campinas, o grupo, com passagens por importantes palcos e festivais do gênero, reúne músicos que mantêm viva a tradição do samba e da cultura popular brasileira, com repertório que passeia por clássicos e composições autorais.

No sábado (22), é a vez do Negritude Júnior mostrar no palco do CCL o carisma e os sucessos que marcaram gerações. Formado em 1986, o grupo é um dos grandes nomes do samba e pagode nacional, colecionando discos de ouro e platina, com hits como “Cohab City”, “Tanajura” e “Que Dure para Sempre”.

Talentos de Americana

O “CultivArt Fest” também garante espaço para talentos de Americana, com a participação de compositores e intérpretes de obras autorais. As inscrições estão abertas para artistas com 18 anos ou mais, que podem inscrever até três composições próprias, enviando link com vídeo de execução das músicas no formulário disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do evento.

As composições selecionadas serão apresentadas ao vivo durante o festival. Ao todo, dez artistas ou grupos locais subirão ao palco e concorrerão a um prêmio de R$ 1 mil por proponente. A iniciativa estimula a criação e difusão da produção musical autoral, além de valorizar o intercâmbio cultural e a formação de público.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, a realização do festival reforça o compromisso da administração municipal em apoiar os artistas e ampliar o acesso à cultura. “Com grande satisfação, reforçamos nossa parceria com a produção artística de nossa cidade. A realização de festivais vai ao encontro de um anseio legítimo da comunidade, transformando demandas em ações concretas e fomentando cada vez mais a arte em Americana”, destaca.

