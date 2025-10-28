Vereadores homenageiam 17 servidores de Americana esta 5a

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (30) sessão solene para entrega da homenagem “Funcionário Público do Ano”, oferecida aos servidores públicos que se destacaram no exercício de suas atividades no município de Americana.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A homenagem foi criada por um decreto legislativo de autoria do vereador Levi Rossi (PRD) e será entregue pela primeira vez neste ano. O objetivo é reconhecer funcionários públicos municipais concursados, comissionados ou de livre nomeação ativos em razão de mérito baseado em critérios de destaque em sua atuação e dedicação ao serviço público.

Serão homenageados os seguintes funcionários públicos indicados pelos vereadores: Adriano Alvarenga Camargo Neves (indicado pelo presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria), Ágata Luana Savi Aiello (Pastor Miguel Pires), Amarildo Azarias (Roberta Lima), Andréa Cristina Fernandes Gonçales (Jacira Chávare), Antônio Dias da Fonseca (Professora Juliana), Aryane Francielle Barbosa (Thiago Brochi), Eduardo César Samogim Spilla (Levi Rossi), Edson Cardozo (Talitha De Nadai), Genaro Santos do Lago (Renan de Angelo), Helber Patrick da Silva (Marcos Caetano), José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores (Lucas Leoncine), Perci Moreira (Jean Mizzoni), Rafael Pinto de Oliveira (Juninho Dias), Ronaldo de Mattos dos Santos (Gutão do Lanche), Rosângela Rocha Mendes (Fernando da Farmácia), Thaís Rillo Andrade (Leco Soares), Walter Rodrigues (Gualter Amado).

Homenageados em Americana

Adriano Alvarenga Camargo Neves – (Indicado pelo vereador Léo da Padaria)

Engenheiro civil com longa trajetória no serviço municipal, iniciou em 2000 como estagiário na Secretaria de Obras, onde posteriormente foi contratado como supervisor. Em 2008, ingressou no quadro efetivo da Prefeitura como concursado. Em 2015, foi nomeado secretário de Meio Ambiente e, em 2016, secretário de Obras, cargo que exerce até hoje, coordenando projetos de infraestrutura, manutenção urbana e desenvolvimento da cidade.

Ágata Luana Savi Aiello – Pastor Miguel Pires

Servidora pública há 34 anos, ingressou na Prefeitura aos 17 anos por meio de concurso público, na Secretaria de Negócios Jurídicos, onde atua até hoje. Formada em Direito, integra a equipe técnica responsável pela cobrança e recuperação judicial de créditos do Município. Participou de diversas comissões, entre elas a de Habilitação e Registro Cadastral de Licitações, Sindicância, e a Comissão Permanente de Licitações do Ameriprev.

Amarildo Azarias – Roberta Lima

Ingressou no serviço público em 2004, no cargo de Agente de Controle de Vetores. Posteriormente, foi transferido para o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões, onde realizou o monitoramento e captura para envio ao Instituto Butantan. Desde 2013, atua no Centro de Controle de Zoonoses, destacando-se nas áreas de fiscalização e atendimento ao público.

Andréa Cristina Fernandes Gonçales – Jacira Chávare

Formada em Processamento de Dados e em Gestão Ambiental, atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente desde 2021. Integra o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e, desde 2023, o Conselho Fiscal do Parque Ecológico Cid Almeida Franco. Além do atendimento ao público, prestou suporte técnico e administrativo como assessora institucional. Recentemente assumiu como secretária municipal de Meio Ambiente.

Antônio Dias da Fonseca – Professora Juliana

Formado em Administração e pós-graduado em Contabilidade, Auditoria e Controladoria, ingressou por concurso público na Prefeitura de Americana no cargo de Agente Fiscal de Rendas Municipais. Foi conselheiro do CMDCA e em 2021 recebeu o Prêmio Direitos Humanos da OAB Americana, em reconhecimento a uma trajetória dedicada à cidadania.

Aryane Francielle Barbosa – Thiago Brochi

Atua na gerência da UBS 25 – Jardim São Paulo e já exerceu a função de gerente em outras 11 unidades do município. É graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Libras e Educação Especial e Inclusiva. Iniciou sua trajetória profissional como inspetora de alunos e, em 2007, ingressou na área da saúde como recepcionista hospitalar, desempenhando atividades em diversas unidades de saúde.

Edson Cardozo – Talitha De Nadai

Ingressou na Prefeitura por concurso público em 1989 no cargo de coletor de lixo, função que exerceu com dedicação por 18 anos. Posteriormente, atuou por 9 anos como encarregado de setor. Desde 2017, ocupa o cargo de Encarregado Geral da Unidade de Limpeza Pública, coordenando os serviços essenciais de manutenção e zeladoria da cidade.

Eduardo César Samogim Spilla – Levi Rossi

Servidor municipal há 35 anos, atua há 17 anos como Diretor da Unidade de Serviços Gerais da Secretaria de Administração. Formado em Ciência da Computação e pós-graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades, é responsável pela área de Gestão Documental do Município, que abrange os setores de Protocolo, Arquivo e SAC. Em 2020, coordenou o projeto “Americana Inteligente”, liderando a modernização administrativa da Prefeitura.

Genaro Santos do Lago – Renan de Angelo

Iniciou sua trajetória como servidor público em 2002, exercendo a função de topógrafo na Secretaria de Planejamento. Ao longo de sua carreira, integrou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Habitação. É idealizador da Associação Ambiental Plantar, que desenvolve diversos projetos voltados à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente.

Helber Patrick da Silva – Marcos Caetano

Ingressou no serviço público municipal em 2000, após aprovação em concurso, atuando há 25 anos de forma contínua. É encarregado dos setores de galeria, carpintaria, serralheria e da fábrica de artefatos da Prefeitura de Americana, vinculada à garagem municipal. Também desempenha funções no setor de terraplanagem, coordenando quatro equipes de galeria na execução de obras de infraestrutura urbana.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores – Lucas Leoncine

Formado em Direito, iniciou sua trajetória na Prefeitura em 1992, após aprovação em concurso público, exercendo a função de Digitador. Em 1995 passou a atuar como Oficial Administrativo e dois anos depois foi transferido para a Unidade de Suprimentos – Compras e Licitações, onde, em 1998, assumiu o cargo de Supervisor de Serviços. Em 2007, foi nomeado Diretor da Unidade de Suprimentos e, em 2015, Secretário Adjunto de Administração, função que ocupa até hoje.

Perci Moreira – Jean Mizzoni

Formado em Ciências, Matemática, Biologia e Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar e especialização em Formação de Professores. Ingressou na Prefeitura de Americana em 1991 como diretor do CIEP Professora Oniva de Moura Brizola. Em 1997 assumiu a Diretoria de Assistência ao Educando e, posteriormente, integrou a Supervisão da Secretaria de Educação. Atualmente trabalha no Polo da UNIVESP, no CIEP Cidade Jardim.

Rafael Pinto de Oliveira, o Beri – Juninho Dias

Formado em Gestão Pública, atualmente exerce a função de Administrador Regional do Zanaga, sendo responsável pela coordenação de serviços de infraestrutura como a construção de sarjetas, instalação de lombadas, manutenção de vias e execução constante de serviços de tapa-buracos.

Ronaldo de Mattos dos Santos – Gutão do Lanche

Servidor público desde 2008, atua há mais de 10 anos no setor de poda da Prefeitura. Além do trabalho, dedica-se há 17 anos ao projeto Natal Solidário Guto e Amigos, contribuindo desde a confecção das sacolinhas até a organização da tradicional carreata.

Rosângela Rocha Mendes – Fernando da Farmácia

Formada em Administração de Empresas, ingressou na Prefeitura de Americana na Secretaria de Habitação, onde atuou por 15 anos. Posteriormente, trabalhou no setor de Convênios e, desde 2010, integra a Secretaria de Governo, onde atualmente exerce a função de diretora, auxiliando em protocolos digitais e encaminhamento de demandas.

Thaís Rillo Andrade – Leco Soares

Iniciou sua carreira no serviço público em 1981, como representante do primeiro Fundo Social de Solidariedade do município. Por concurso público, passou a exercer funções no Departamento de Promoção Social, sendo convidada logo em seguida a integrar as Unidades de Cultura e Turismo do DECET, onde permaneceu por 18 anos, participando da criação do Teatro Municipal. Desde 2021, atua no Tiro de Guerra 02-045 Americana.

Walter Rodrigues – Gualter Amado

Ingressou na Prefeitura em 2001 como Ajudante Geral e, em 2004, foi promovido a Encarregado de Turma na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Atuou na equipe de recapeamento e atualmente é responsável pela logística das equipes de tapa-buraco, acompanhando os serviços de recapeamento em todo o município.

