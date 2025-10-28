Campo de futebol society recebe manutenção no gramado sintético em Hortolândia

Espaço no Jardim Nova América reabre daqui 30 dias, após finalização dos trabalhos

Leia + sobre esportes

O trabalho de manutenção e zeladoria continua nos espaços públicos para a prática esportiva em Hortolândia. A Prefeitura trabalha na troca do gramado artificial do campo de futebol society no Jardim Nova América. Para a conclusão do serviço, a área de lazer estará fechada para o uso pelos próximos 30 dias. A mesma ação também está em andamento no campo de futebol society no Jardim Adelaide. O espaço segue fechado. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, o objetivo é oferecer um local sempre adequado para a população.

“Pedimos a compreensão de todos que utilizam o espaço, neste momento. Estes serviços são necessários para continuarmos oferecendo áreas esportivas de qualidade, garantindo o bom uso. Até dezembro, estes campos estarão renovados e a comunidade esportiva vai poder curtir as férias escolares e as festas de final de ano jogando futebol em espaços agradáveis”, comenta o secretário de Esporte e Lazer, Gléguer Zorzin.

Futebol

As obras do novo campo de futebol society com grama sintética, que está sendo construído pela Prefeitura de Hortolândia na Praça de Esportes do Jardim Santa Clara do Lago, antigo CIF Santa Clara, continuam avançando em ritmo acelerado. O espaço, que substituirá um dos antigos campos de areia da praça, será entregue ainda neste ano e já está 70% concluído. O campo promete se tornar o maior com grama sintética do município.

O projeto contempla não apenas a implantação do gramado artificial, mas também a recuperação das estruturas metálicas dos alambrados, a instalação de iluminação em LED e melhorias no entorno, como pintura, troca de peças da academia ao ar livre e zeladoria geral. No Jardim Amanda, o campo público de futebol society ao lado do Campo da Mina está praticamente pronto. O bairro ainda vai ganhar mais dois espaços localizados dentro do parque linear.

Com este novo investimento, Hortolândia reforça sua rede de equipamentos voltados para o futebol society. Hoje, a cidade já conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia e Praça da Penha.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP