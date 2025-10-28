O trânsito foi liberado no cruzamento entre a Rua Carioba e Av. Bandeirantes após a substituição do conjunto semafórico. O tráfego no local ficou prejudicado por alguns dias depois do problema no semáforo.

O local ficou devidamente sinalizado pela Utransv (Unidade de Trânsito e Sistema Viário).

Acidente ”ferrou’ trânsito

O acidente ocorrido no domingo provocou a derrubada do poste que sustentava o semáforo no local. O poste danificado já foi removido e um novo já foi instalado pela equipe responsável.

No entanto, por conta das chuvas, o concreto utilizado na base ainda estava em processo de secagem e o semáforo só poderá ser instalado após a cura completa do material, garantindo segurança e estabilidade da estrutura.

Em razão dessa interdição, a porteira da linha férrea na Rua Carioba também permanecou fechada na parte da manhã desta terça-feira, até a liberação total do trecho.

