Hospital Municipal de Americana realiza fiscalização educativa sobre higienização das mãos

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta terça-feira (28) uma ação de fiscalização e orientação sobre a higienização das mãos, uma das práticas mais importantes na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

Durante a atividade, os profissionais do HM participaram de uma avaliação prática utilizando a caixa de luz (caixa simuladora), equipamento que permite identificar, por meio de luz ultravioleta, possíveis falhas na aplicação do álcool em gel e na técnica de higienização.

A iniciativa teve caráter educativo e preventivo, reforçando a importância do cumprimento dos protocolos de segurança e das boas práticas de controle de infecções. De forma interativa, servidores de diferentes setores puderam testar seus conhecimentos e aprimorar a técnica, recebendo orientações diretas da equipe responsável.

De acordo com as integrantes da SCIH, Adriana Gimenes, Gabriela Andreti, Gisela Ferreira e as médicas infectologistas Dra. Pamela Sarto e Dra. Lethicia Chimello, a ação faz parte de um programa contínuo de monitoramento e educação permanente, que busca garantir a qualidade da assistência prestada e a segurança de pacientes e profissionais. “A higienização das mãos é uma medida simples, mas de extrema importância na prevenção das infecções hospitalares. A caixa simuladora nos ajuda a mostrar, de forma prática, o quanto cada etapa faz diferença”, destacaram.

A atividade integra a Campanha de Conscientização da Higienização das Mãos, promovida pela equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que tem como objetivo fortalecer a cultura de segurança do paciente, reduzir riscos de infecção e incentivar a adesão dos profissionais às práticas corretas de higienização.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

