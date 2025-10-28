Aos PMs, homem teria admitido que atua como intermediador de fábrica clandestina de Monte Mor

Na tarde desta segunda-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de atuar como intermediador na venda de bebidas falsificadas no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. O acusado foi abordado no portão de uma residência, onde foram apreendidas quase 800 garrafas cheias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo informações da PM, agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) visualizaram uma moto com chave no contato e aparelho de telefone celular pendurado no guidão estacionada em frente ao imóvel, na Rua Alexandre Ramos de Menezes.

E, ao se aproximarem, os PMs viram o homem sair da residência. Ele afirmou que era proprietário da moto, mas negou morar no local. O suspeito chegou a dizer que a casa era de um amigo, porém não soube informar o nome dele, o que levantou suspeitas.

Os policiais fizeram buscas no imóvel e encontraram 792 garrafas de bebidas cheias e outros 213 recipientes vazios. O homem admitiu que as bebidas eram falsificadas e contou que há três meses atua como intermediador — responsável por encontrar comprador e o intermediar o frete junto a uma fábrica clandestina de Monte Mor.

Ainda foram localizados lacres, caixas de papelão e algumas peças de motocicleta que o suspeito informou que eram suas. Conforme informações da PM, as peças comprovam a ligação do homem com a residência. As garrafas e os materiais foram apreendidos, enquanto o homem acabou preso e conduzido ao Plantão Policial de Sumaré.

Mais notícias da cidade e região