O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 254 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 18 e 24 de junho. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esse período, foram feitos 82 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 63 em passeios (VAP) e 109 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 254 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Balneário Salto Grande, Boa Vista, Campo Limpo, Catharina Zanaga, Centro, Chácara Girassol, Chácara Rodrigues, Cidade Jardim, Colina, Conserva, Cordenonsi, Frezzarin, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim Dona Judith, Jardim Esperança, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Paulistano,

Jardim São José, Jardim São Paulo, Mário Covas, Morada do Sol, Parque das Nações, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Phillipson Park, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Jerônimo, São Luiz, Vila Bertini, Vila Israel, Vila Pântano, Vila Santa Catarina, Vila Santa Maria e Vale das Paineiras.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento:

WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

Leia Mais notícias da cidade e região