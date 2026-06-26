Chegou jogo da Copa a tarde- A Prefeitura de Nova Odessa decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (29/06), devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Tanto o Paço Municipal como os demais serviços não essenciais da administração direta funcionarão meio expediente: até 11h.

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O atendimento ao público será retomado na terça-feira (30/06), das 8h30 às 16h. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente. Confira:

Educação

Na Rede Municipal de Ensino haverá aula somente no período da manhã.



Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) será mantido 24h. O PA do Alvorada funcionará normalmente, até 19h. Já o Ambulatório de Especialidades, as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), as farmácias municipais, o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), o CRI (Centro de Referência em Infectologia) e o Bem-Estar Animal encerram o expediente às 11h desta segunda-feira (29/06) e retomam na terça-feira (30/06) em horário normal.

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público na segunda (29/06) às 11h, mas a coleta de lixo funcionará normalmente. Para situações de emergência, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos

Na segunda (29/06), o expediente também será de meio período no Poupatempo, Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar, Posto do Sebrae, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade. Os órgãos retornam normalmente na terça-feira (30/06).

Prefeitura Santa Bárbara horários de funcionamento Copa jogo do Brasil

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou um decreto, nesta semana, para orientar os servidores municipais e a população sobre o expediente das repartições públicas nos dias de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nessas datas, os serviços não considerados essenciais se encerrarão uma hora antes do início da partida.

Essa regra, porém, não se aplica para creches e escolas municipais, que possuem horários específicos. No próximo jogo, marcado para as 14 horas de segunda-feira (29), não haverá atendimento no período da tarde para as escolas de período parcial e, em unidades de tempo integral, o expediente terminará às 12h30.

Por outro lado, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, o que inclui Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Prontos-Socorros “Dr. Afonso Ramos” e “Dr. Edison Mano”, Velório Municipal, cemitérios, coleta de lixo, tratamento de água e esgoto, manutenção e equipes de emergência do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Na segunda-feira, o Brasil disputará segunda fase da Copa do Mundo. A continuidade da equipe na competição dependerá de uma vitória nesse jogo. Caso avance até a final, a Seleção jogará nas seguintes datas: 5 de julho (domingo), às 17 horas; 11 de julho (sábado), às 18 horas; 15 de julho (quarta-feira), às 16 horas; e 19 de julho (domingo), às 16 horas.

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