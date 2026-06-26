A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (27), das 8h às 16h, uma ação de vacinação contra a gripe em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município – Vila Mathiensen, Praia Azul, Guanabara, Parque Gramado, Jardim Boer, Parque das Nações e Jardim São Paulo – e na entrada do Supermercado São Vicente do bairro São Vito.

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O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura da vacina contra a influenza, que está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade. Além disso, a iniciativa vai oferecer também a atualização da carteirinha de vacinação para aqueles que possuem imunizantes de rotina em atraso e não conseguem comparecer às unidades nos dias úteis.

“Estamos ampliando as oportunidades para que a população possa se proteger contra a gripe, especialmente quem tem dificuldade de comparecer às unidades durante a semana. A vacinação é uma medida simples, segura e fundamental para reduzir complicações da doença, principalmente neste período de maior circulação dos vírus respiratórios”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis legais também devem levar a caderneta de vacinação.

A ação será realizada nos bairros de Americana:

– UBS Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316

– UBS Praia Azul: Rua Maranhão, 1.213

– UBS Guanabara: Rua Jacarepaguá, 320

– UBS Parque Gramado: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370

– UBS Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55

– UBS Parque das Nações: Rua Austrália, 301

– UBS Jardim São Paulo: Rua das Poncianas, 900

– Supermercado São Vicente (São Vito): Rua João Bernestein, 630

“Além da vacina contra a gripe, vamos disponibilizar a atualização da caderneta de vacinação, permitindo que crianças, adolescentes, adultos e idosos coloquem seus imunizantes em dia. Essa ação reforça nosso compromisso de facilitar o acesso da população aos serviços de prevenção e promoção da saúde”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A vacinação é considerada a estratégia mais eficaz de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

“A imunização continua sendo a forma mais eficaz de prevenir casos graves de influenza. Quando ampliamos a cobertura vacinal, protegemos não apenas quem recebe a dose, mas contribuímos para reduzir a circulação do vírus e o impacto da doença nos serviços de saúde”, ressaltou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Além da ação deste sábado, a vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs. As unidades da Praia Azul, São Vito e Mathiensen atendem até as 20h.