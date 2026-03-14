O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana abriu licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de recuperação do sistema de produção de água e reforma civil e hidráulica dos filtros das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (11), e prevê que a contratada deverá fornecer materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos serviços.

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As intervenções têm como objetivo recuperar as estruturas dos filtros e os elementos filtrantes responsáveis pela etapa final do tratamento da água. Essas unidades exercem papel fundamental no processo, pois funcionam como barreira física para a retenção de partículas e organismos presentes na água, garantindo a qualidade do abastecimento.

De acordo com estudos técnicos realizados pelo DAE, a última reforma geral dos filtros das ETAs 1 e 2 ocorreu em 2015. Após anos de operação contínua, as unidades passaram a apresentar desgaste nas camadas filtrantes, tornando necessária a execução de uma reforma estrutural e hidráulica.

Os serviços serão executados nas ETAs 1 e 2, localizadas na Praça Dr. Fernando Costa, responsáveis por tratar 100% da água distribuída em Americana. A reforma dos filtros permitirá recuperar as condições ideais de operação das unidades, ampliando a eficiência do tratamento e contribuindo para a continuidade e segurança do abastecimento no município.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que a medida é estratégica para garantir a segurança e a eficiência do sistema de tratamento de água da cidade.

Fala Fábio do DAE

“A reforma dos filtros é uma intervenção essencial para manter a qualidade da água tratada e melhorar a eficiência operacional das nossas estações. Estamos falando de estruturas fundamentais dentro do processo de tratamento, responsáveis pela etapa final de filtragem. Com essa modernização, conseguimos reduzir perdas, melhorar o desempenho do sistema e garantir mais rapidez no tratamento da água que é enviada à população”, afirmou.

Segundo o superintendente, a iniciativa faz parte do planejamento definido pela gestão municipal para fortalecer a infraestrutura de saneamento e preparar o sistema de abastecimento para os períodos de maior demanda e de estiagem.

A iniciativa integra o Programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, que reúne um conjunto de medidas voltadas à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.

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