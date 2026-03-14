A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para as aulas de Ballet na unidade da Fábrica de Cultura do Matão, localizada na Av. Emílio Bosco, 815, Matão. A iniciativa faz parte do cronograma de ampliação das atividades artísticas no município, oferecendo formação gratuita para crianças e jovens.

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As aulas acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, divididas em dois turnos para atender diferentes públicos escolares: das 8h às 10h e das 14h às 16h.

As vagas são destinadas à faixa etária dos 06 aos 18 anos. No entanto, a administração municipal alerta: as vagas são limitadas e o preenchimento será feito por ordem de chegada.

Fomento à cultura em todas as regiões de Sumaré

A secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, destaca a importância de levar projetos de alto nível para os bairros, garantindo que a distância geográfica não seja um impedimento para o desenvolvimento artístico dos jovens sumareenses.

“Nosso compromisso é democratizar o acesso à arte. Levar o ballet para a Fábrica de Cultura do Matão é reafirmar que o talento está em todo lugar, e o poder público deve ser a ponte para essas oportunidades. É uma chance gratuita para que nossos jovens desenvolvam disciplina, postura e expressão corporal com qualidade, perto de casa”, afirmou a gestora.

Serviço

• O que: Inscrições abertas para Ballet (Vagas Limitadas).

• Onde: Fábrica de Cultura – Unidade Matão.

• Público: 6 a 18 anos.

• Dias: Segundas e quartas-feiras.

Para mais informações, os interessados devem procurar a unidade da Fábrica de Cultura ou acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Sumaré @prefeituradesumare e da Secretaria de Cultura e Turismo @culturasumare.

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