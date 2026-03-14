Três receitas de petiscos para acompanhar a cerimônia do Oscar 2026

Opções doces e salgadas para entrar no clima da maior premiação do cinema sem sair de casa

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Com a aproximação da cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo (15), diversos fãs de cinema estão se preparando para reunir amigos e familiares para acompanhar a noite da premiação mais famosa da indústria cinematográfica. Para aqueles que vão torcer pelos seus filmes favoritos na sala de casa, petiscos saborosos e fáceis de preparar são a melhor escolha para surpreender convidados e tornar a experiência ainda mais especial.

Sadia, líder de vendas em presunto, salame, frios lights e frios especiais¹; Perdigão, marca de alimentos mais escolhida pelos lares no Brasil²; Qualy, presente em 8 em cada 10 lares brasileiros³, sugerem opções de lanches variados, incluindo doces e salgados, que podem ser compartilhados e consumidos durante a transmissão do evento. Confira abaixo as sugestões para transformar a ocasião em um verdadeiro evento:

Mini Sanduíche de Pop Nuggets Sadia

Rendimento: 3 porções

Tempo de preparo: 20min

Ingredientes:

– 3 Pop Nuggets Sadia

– 3 minis pães de hambúrguer

– 1 colher (chá) de azeite

– Alface picado

– 3 ovos de codorna

– 3 minis fatias de alface

– 6 rodelas de tomate cereja

– 2 minis fatias de queijo cheddar cortado ao meio

Modo de preparo:

1. Asse os Pop Nuggets Sadia conforme descrito na embalagem.

2.Em uma frigideira antiaderente, adicione o azeite, frite os ovos de codorna e em seguida grelhe os pães.

3.Para a montagem, adicione a alface, as rodelas de tomate, o nuggets, o cheddar e o ovo de codorna.

4.Sirva em seguida.

Canapés de Salame Ouro Perdigão

Rendimento: 3 a 4 porções

Tempo de preparo: 10min

Ingredientes:

– Salame Ouro Perdigão (100g)

– Queijo prato (150g)

– Manjericão a gosto

– Azeitonas verdes sem caroço (50g)

– Palitos para montagem

Modo de preparo:

1.Corte o queijo prato em cubos de aproximadamente 2 cm. Eles serão a base do canapé.

2.Com o palito, comece a fazer a montagem (de cima para baixo): primeiro a azeitona, depois a folha de manjericão, logo 3 fatias de Salame Ouro Perdigão dobradas ao meio e por último o queijo.

3.Repita a operação até terminar os ingredientes.

4.Dicas: Você pode preparar os canapés e conservar na geladeira em um pote com tampa até a hora de servir.

Pipoca gourmet de chocolate branco e especiarias

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1h10min

Ingredientes:

Pipoca:

– 1 xícara (chá) de milho de pipoca

– 3 colheres (sopa) de Qualy Cremosa Sem Sal (30g)

Chocolate branco caramelizado com especiarias:

– 1 ½ xícara (chá) de chocolate branco picado (150g)

– 1 colher (sopa) de óleo de milho (8g)

– 1 colher (chá) de canela em pó (5g)

– ½ colher (chá) de gengibre em pó (2g)

– 1/8 colher (chá) de cravo em pó (1g)

Modo de preparo:

Pipoca:

1.Numa panela grande, coloque a Qualy Cremosa Sem Sal, adicione 3 grãos de milho e leve ao fogo médio. Atenção: a panela vai estar na temperatura certa assim que um dos grãos estourar. Acrescente o restante do milho, tampe a panela e abaixe o fogo.

2.Mantenha a panela tampada em fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos até que o tempo entre um estouro de pipoca e outro seja maior que 2 segundos. A cada 2 minutos, segure a panela pelas alças, levante e mexa delicadamente fazendo movimentos circulares – assim os grãos de milho estouram por igual.

3.Transfira a pipoca para uma assadeira grande e deixe esfriar. Reserve.

Chocolate branco caramelizado com especiarias:

1.Coloque o chocolate branco em uma forma forrada com papel manteiga e leve-o ao forno pré-aquecido em temperatura baixa por cerca de 30 minutos. A cada 5 a 10 minutos, retire do forno e mexa para que o chocolate caramelize por igual.

2.O chocolate fica com aspecto seco e estranho, mas é normal. Retire o chocolate branco caramelizado do forno e, enquanto ainda estiver quente, transfira para o copo do liquidificador ou do mixer. Como a quantidade é pequena, o mixer é mais apropriado. Adicione o óleo de milho, a canela, o gengibre e o cravo e processe até que fique mais homogêneo. Dependendo da qualidade do chocolate, pode ser necessário adicionar um pouco mais de óleo de milho.

3.Despeje o chocolate branco caramelizado com especiarias sobre a pipoca e com ajuda de uma espátula ou com as mãos, mexa para que a cobertura se distribua uniformemente sobre as pipocas. Sirva a seguir.

¹Fonte: Retail Index evolution | Total Brasil INA + C&C | set/out’24 – jul/ago’25

²Fonte: Brand Footprint | Worldpanel by Numerator | 2025

³Fonte: KANTAR Ibope | 2025

Sobre a Sadia

A marca de alimentos mais valiosa, a mais forte do Brasil e a preferida dos brasileiros. É Top of Mind em linguiça calabresa e ceia de Natal, além de ser eleita pelos paulistas como a melhor em presunto, salsicha, frango e em congelados com lasanha, hambúrguer vegetal e pratos prontos. Presente nos lares há mais de 80 anos, combina tradição e inovação, seguindo o mote “Seu Dia Pede Sadia”.

Sempre a frente do seu tempo, foi a primeira no Brasil a lançar Peru Natalino para as ceias e lasanhas congeladas, além de ser precursora na categoria de frios, da qual é líder de vendas em presunto, salame, frios light e frios especiais. Seu DNA de marca parceira reflete na forte presença nos pontos de venda, com um portfólio completo para todas as refeições e momentos, trazendo qualidade e sabor para as rotinas alimentares.

Sobre a Perdigão

A Perdigão está presente na casa do consumidor há mais de nove décadas e acredita nas relações humanas para celebrar as refeições, sejam em ocasiões especiais ou situações cotidianas. Com o posicionamento ‘Sabor de Comer Juntos’, a marca tem em seu portfólio opções democráticas que atendem diferentes públicos e ocasiões de consumo, que vão desde café da manhã, passando pelo almoço, lanches até o jantar.

Sobre Qualy

Qualy é a margarina preferida dos brasileiros, líder de mercado, TOP OF MIND pelo 20º ano consecutivo, marca icônica e está presente em 8 de cada 10 lares brasileiros, em momentos como o café da manhã, lanche da tarde e em diversas receitas culinárias. A marca, que leva constantemente inovação para a categoria, tem o portfólio mais completo de margarinas, com as versões: Cremosa, Vita (fonte de Ômega 6), Light 0% Lactose (55% menos calorias), Aéra (de textura levinha) e Vegê (100% vegetal e ingredientes naturais). Além de estar presente também nas categorias Requeijão e Pão de Queijo.

Para Qualy, sustentabilidade não é só reciclar, é também reutilizar. Qualy incentiva a reutilização de cada pote, através do movimento #ReuseQualy, promovido em seus canais digitais. Além disso, em parceria com a eureciclo, a cada pote vendido, outro é reciclado.

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