O “Americana, Café & Viola”, evento itinerante organizado pela Prefeitura de Americana para promover o melhor da música sertaneja raiz, chega à Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga, no próximo dia 29 (domingo), em novo horário: das 10h30 às 14h.

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A entrada é gratuita e o público pode contribuir com a doação de 1 litro de leite destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O evento organizado por meio da Secretaria de Cultura e Turismo vai proporcionar um dia de resgate da cultura caipira ao som da moda de viola. A primeira apresentação, às 10h30, será do grupo Do Palco Pro Buteco e, às 12h30, a Orquestra de Violeiros de Americana sobe ao palco para embalar o público presente.

Cultura caipira Americana

“O ‘Americana, Café & Viola’ resgata o que nossa cultura caipira tem de melhor: a música da viola acompanhada de um bom café e de bons amigos. A viola traz um estilo muito afetivo para todos nós e ficamos muito felizes com o sucesso da primeira edição. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está empenhada em repetir esse sucesso, agora no Zanaga”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A praça fica na Avenida Cecília Meireles, s/nº, bairro Antonio Zanaga.

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