A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos está temporariamente suspensa em todo o Estado de São Paulo.

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A medida segue orientação do Instituto Pasteur, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, devido à escassez de doses do imunizante.

Vacina e atraso no ministério da Saúde

De acordo com comunicado oficial encaminhado aos municípios, o desabastecimento ocorre em razão de atrasos no processo licitatório realizado pelo Ministério da Saúde para aquisição da vacina antirrábica destinada a cães e gatos.

Com isso, a distribuição de novos lotes aos estados está prevista para ocorrer somente a partir de abril de 2026.

Diante do cenário, foi recomendada a suspensão temporária da vacinação de rotina e de novos agendamentos até a normalização do fornecimento. Em situações emergenciais, a Secretaria de Estado da Saúde enviará doses aos municípios.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a vacinação antirrábica é uma das estratégias de prevenção da doença, mas outras ações de vigilância e controle seguem normalmente. Entre elas estão o monitoramento de casos suspeitos em animais, o envio de amostras para diagnóstico laboratorial, o acompanhamento de pessoas que sofreram acidentes com animais e as ações de orientação à população.

Vale ressaltar que assim que o abastecimento de vacinas for regularizado e o serviço retomado, a Secretaria informará a população.

Até a suspensão temporária via Estado, a vacinação antirrábica para cães e gatos era disponibilizada gratuitamente durante todo o ano em Santa Bárbara d’Oeste, mediante agendamento no Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ).

Atualmente, os registros de raiva em animais no país estão associados principalmente a acidentes com morcegos. Por isso, a orientação é que a população nunca manipule esses animais, especialmente quando encontrados caídos no solo ou em locais incomuns.

Em caso de contato de pessoas com morcegos, a recomendação é procurar atendimento médico o mais rápido possível. Já cães e gatos que tenham tido contato com esses animais devem receber avaliação e dose de reforço da vacina antirrábica quando indicada.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Controle Animal do DVZ pelo telefone (19) 3454.4020, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), das 7h30 às 16 horas. O setor está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, no São Joaquim.

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