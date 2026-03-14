O Rio Branco empata com lanterna da Série A3 do Campeonato Paulista na manhã deste sábado. O gol do Tigre foi marcado aos 36 minutos do primeiro tempo por Samir. Ele cobrou pênalti sem chances de defesa para o goleiro.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O empate da União Suzano veio no comecinho da segunda etapa. O atacante Marquinho entrou na área e chutou de pé direito. A bola quicou no morrinho artilheiro encobriu o goleiro.
Rio Branco se segura na A3
O resultado garante o Tigre na Série A3 do ano que vem. Com 14 pontos garantidos, o time não será mais alcançado pelos 2 últimos colocados, que caem para a Série A4 no ano que vem.
