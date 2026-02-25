DAE Americana moderniza trecho da rede de água no bairro Chácara Machadinho

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executou, nesta segunda-feira (23), obras de modernização da rede de abastecimento de água na Rua Brigadeiro Faria Lima, no bairro Chácara Machadinho, no trecho entre as ruas Paraná e Pernambuco.

A intervenção prevê a substituição de aproximadamente 150 metros da rede antiga, atualmente em ferro fundido, por nova tubulação em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de 63 milímetros. Também serão substituídos os ramais de ligação que ainda forem de ferro nesse trecho.

A rede existente, instalada há anos, apresenta desgaste natural provocado pelo tempo e pelas condições do solo, características comuns em tubulações de ferro, o que pode aumentar a incidência de vazamentos e manutenções corretivas.

A troca pela tubulação em PEAD proporciona maior resistência, flexibilidade e durabilidade, além de reduzir o risco de rompimentos. A modernização também contribui para a melhoria da pressão da água e para maior estabilidade no abastecimento da região.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, esse trabalho vem sendo realizado em diferentes pontos da cidade. “Estamos promovendo a substituição de redes antigas em vários pontos da cidade, priorizando trechos com tubulações de ferro fundido e ramais antigos que sofrem desgaste ao longo do tempo. O objetivo é reduzir perdas, prevenir rompimentos e garantir mais segurança e eficiência no abastecimento para a população”, destacou.

A ação integra o Programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, que reúne iniciativas voltadas à redução de perdas e à modernização do sistema de distribuição do município.

