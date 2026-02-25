Emefei “Ruth Garrido Roque” em SBO recebe pintura e melhorias estruturais

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue investindo na melhoria da infraestrutura das unidades escolares da rede municipal. Desta vez, a Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, localizada no Residencial Rochelle, está sendo contemplada com importantes intervenções.

As equipes executam a pintura completa do prédio, promovendo a revitalização dos ambientes internos e externos. Também estão sendo realizados serviços de manutenção no sistema de escoamento de águas pluviais, além de reparos na rede elétrica. Anteriormente, a escola já havia recebido reforço em sua fundação, ampliando a estabilidade do prédio.

Cronograma

A Secretaria de Educação mantém um cronograma permanente de manutenção preventiva e corretiva nas unidades da Rede Municipal de Ensino. O objetivo é assegurar espaços cada vez mais adequados, seguros e funcionais, contribuindo para a qualidade do ensino e o bem-estar de alunos e servidores.

Leia Mais notícias da cidade e região