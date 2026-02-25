Morreu na manhã desta quarta-feira (25) o engenheiro civil Eraldo Camargo. Ele tinha 73 anos e era casado com a barbarense Maria Aparecida Sampaio Sans Camargo (Pilá).

Deixou os filhos Eraldo , Juliana e Carolina. Ele foi secretário de Obras, Meio Ambiente e Trânsito por vários anos na Prefeitura de Americana, nos mandatos dos prefeitos Frederico Polo Muller e Omar Najar (2015-2020).

Velório de Eraldo Camargo

O velório terá início nesta quinta-feira (26), a partir das 6h30 no Cemitério da Saudade, em Americana e o sepultamento está previsto para acontecer às 11h.