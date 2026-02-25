De volta à Globo, Zezé Motta e Levi Asaf posam nos bastidores de nova novela
A atriz consagrada e o talento mirim posaram como avó e neto, nos bastidores de trama que une África e Brasil
Zezé Motta e Levi Asaf posaram nos bastidores das filmagens da nova novela ‘A Nobreza do Amor’. A atriz consagrada retorna à Rede Globo depois de quatro anos, dando vida à benzedeira ‘Dona Menina’. Estrela-mirim, Levi Asaf também voltará às telas da Globo: será ‘Vitalino’, neto de ‘Dona Menina’ (Zezé Motta).
A próxima novela das 6 une um reino fictício na África (Batanga) ao Nordeste brasileiro, nos anos 1920. Com estreia prevista para 16 de março, a trama épica ‘A Nobreza do Amor’ é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
O ator mirim Levi Asaf, de 12 anos, coleciona feitos: em 2022, repercutiu internacionalmente e quebrou padrões no teatro, como o primeiro jovem negro a interpretar ‘O Pequeno Príncipe’ em produção oficial da obra de Antoine de Saint-Exupéry, no Brasil. Em 2023, aos dez anos, fez marcante estreia nas telenovelas brasileiras, dando vida à Marcelino, protagonista de ‘Amor Perfeito’. A atuação o consagrou entre as grandes revelações do audiovisual.
Levi também é destaque no streaming, no elenco da recém-lançada ‘Dona Beja’, da HBO Max, e em filmes como ‘Tá Pago’ e ‘As Aventuras de José e Durval’, do Globoplay. Em 2025, brilhou no Carnaval, atuando na comissão de frente da Beija-flor, campeã daquele ano. Nascido em Juazeiro, na Bahia, Levi chama atenção pela desenvoltura e profissionalismo contracenando com nomes prestigiados. O jovem prodígio atua como ator desde 2018, quando tinha somente 5 anos de idade.
Crédito da imagem: Manoella Mello / Globo e TH Models
