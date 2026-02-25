União Barbarense abre o placar contra o São Bernardo (1-0) na partida que está no segundo tempo. Com o resultado, o Leão da 13 sobe para 13 pontos e entra temporariamente na zona de classificação para a fase decisiva da Série A3 do Campeonato Paulista.
Danilo abriu o placar da partida aos 38′ do segundo tempo. E o gol saiu logo após o técnico fazer as alterações no UAB. Danilo pegou rebote cedido pelo goleiro Douglas Baldini após chute ao gol. A pequena torcida que foi ao estádio no ABC desceu a arquibancada para comemorar.
Depois do gol do União, o time mandante não conseguiu pressionar com força para se aproximar do empate. O maior momento de pressão foi já nos acréscismos.
O São Bernardo não perdia há 2 anos em casa e viu cair essa invencibilidade.
União Barbarense agora tem o clássico
O UAB joga em Americana no próximo sábado no clássico contra o arquirrival Rio Branco. O jogo acontece no Décio Vitta.
