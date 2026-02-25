ESF Zanaga promove ação de saúde e bem-estar no Monte Verde nesta 5ª

A Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Antônio Zanaga 2, em Americana, promove nesta quinta-feira (26) uma ação de saúde e bem-estar voltada aos moradores do bairro Monte Verde, na região do Pós-Represa. A atividade acontece das 8h30 às 11h30, no Salão da Cruzada das Senhoras Católicas, na Estrada Intermunicipal Americana/Cosmópolis, nº 71.

A iniciativa será conduzida pela equipe multiprofissional da unidade e vai oferecer uma série de serviços, como pesagem do Bolsa Família, ações de planejamento familiar, encaminhamentos para vasectomia e laqueadura, orientações sobre pés diabéticos para pacientes e cuidadores, aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação antropométrica e conscientização sobre dengue. Também será realizada vacinação contra a dengue, disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Atendimento

“Nosso objetivo é levar o atendimento para mais perto de quem tem dificuldade de deslocamento, facilitando o acesso a serviços essenciais. Além dos exames de rotina, queremos dar uma atenção especial às famílias sobre diversos assuntos, garantindo que a prevenção chegue de forma prática e acolhedora a todos os moradores do Monte Verde”, destaca a gerente da ESF, Marli Nunes.

“Essa ação descentralizada é fundamental para fortalecermos a rede de cuidados na região do Pós-Represa. Estamos mobilizando uma equipe multiprofissional para oferecer um suporte completo, que vai desde a atualização vacinal contra a dengue até o monitoramento de indicadores de saúde, promovendo mais qualidade de vida e bem-estar”, afirma a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

