Um homem acusado de agredir a namorada no HM (Hospital Municipal de Americana) quando ela ia acompanhar a mãe o estado dos filhos recém nascidos conseguiu fugir depois que uma enfermeira chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Por determinação do CSI, as equipe deslocaram-se até o local dos fatos, onde, segundo solicitação do Serviço Social, havia a informação de que um indivíduo do sexo masculino estaria agredindo uma mulher nas dependências do hospital.

Ao chegar ao local, o suposto agressor já havia se evadido, tomando rumo ignorado.

Em contato com a vítima, esta relatou que foi mãe a dezoito dias e que seus filhos, por serem prematuros, encontram-se internados, permanecendo ela no hospital 24 horas por dia. Informou que, na presente data, seu companheiro, de nome Renan, compareceu ao hospital para acompanhá-la. Contudo, ao ser questionado pela vítima sobre suas constantes entradas e saídas do hospital, sem estar prestando auxílio, o mesmo alterou-se, passando a proferir palavras de baixo calão, desferindo puxões de cabelo na vítima e murros contra a parede.



Os fatos foram presenciados pela enfermeira plantonista, Juliana, que confirmou as agressões. A vítima relatou ainda que se sentiu ameaçada, pois o autor teria dito que, caso a polícia fosse acionada e ele fosse preso, haveria consequências.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações com o intuito de localizar o agressor, porém sem êxito naquele momento.

Considerando que os recém-nascidos permanecem internados e que a genitora necessita permanecer no hospital, a equipe deslocou-se até o Plantão Policial para registro da ocorrência. Contudo, no momento em que uma testemunha (enfermeira) deixava o hospital, visualizou o indivíduo no estacionamento, acionando imediatamente a CSI da Guarda Municipal e informando sua localização.

Diante da informação, compareceram ao local os GCMs De Lima e Daniel, na VTR 260, os quais realizaram a detenção do indivíduo.



Durante a busca pessoal, foi localizada uma mochila contendo uma garrafa de café, um frasco com substância aparentando ser álcool e uma garrafa de água. Em seu bolso foi encontrado um aparelho celular marca Samsung e uma porção de substância aparentando ser maconha. O indivíduo declarou ser usuário e que a substância se destinava a uso próprio.

Diante dos fatos, a parte foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade competente, sendo o indivíduo autuado e permanecendo à disposição da Justiça.

O aparelho celular e a porção da substância aparentando ser maconha foram apreendidos, conforme BOPC CZ 5130.