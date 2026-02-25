A Prefeitura Municipal de Sumaré informa que o prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU foi prorrogado para o dia 10 de março, sem qualquer prejuízo aos contribuintes.

A medida foi necessária em razão dos impactos causados pelas recentes paralisações e instabilidades nos serviços dos Correios, registradas nas últimas semanas. A situação acabou comprometendo a logística de distribuição dos carnês em diversas regiões da cidade, ocasionando atrasos na entrega aos moradores.

Diante desse cenário, e com o objetivo de garantir tranquilidade, segurança e o pleno acesso às informações por parte da população, a Administração Municipal optou pela prorrogação do vencimento, assegurando que nenhum contribuinte seja prejudicado.

A Prefeitura reforça que a decisão visa exclusivamente proteger os interesses dos cidadãos, permitindo que todos tenham tempo hábil para realizar o pagamento, seja da cota única ou da primeira parcela, dentro do novo prazo estabelecido.

CARNÊ IPTU 2a VIA

Os contribuintes que ainda não receberam seus carnês também podem emitir a segunda via por meio dos canais oficiais do município.

A Administração Municipal segue acompanhando a situação e adotando todas as medidas necessárias para minimizar os impactos causados por fatores externos, garantindo a continuidade dos serviços com responsabilidade e respeito à população.