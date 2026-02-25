FEAAC e SEAAC’s iniciam organização das negociações 2026

Federação e Sindicatos já iniciam preparação das negociações coletivas 2026, com foco em aumento real nos salários

A FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo) e os SEAAC’s (Sindicatos) se reuniram ontem (24) em São Paulo para definir o regulamento interno para ser acompanhado durante as negociações coletivas de 2026. Na pauta da reunião também constou a apresentação de propostas de trabalho por cada uma das Secretarias da entidade. Participaram do encontro os SEAAC’s de Americana, Araçatuba, Araraquara, Campinas, Marília, Santo André, Santos e Taubaté.

Foi aprovado por unanimidade que as negociações coletivas se manterão unificadas, como forma de fortalecer as reivindicações que serão apresentadas aos setores patronais. Também foi sugerido e acatado que na negociação se utilize dados técnicos do Dieese para se fazer a defesa das reivindicações econômicas, assim como cada cláusula da pauta, nova ou preexistente, seja acompanhada de justificativas da importância e necessidade de sua inclusão.

Lourival Figueiredo, Presidente da FEAAC; Vagney, Diretor de Negociações e Helena, SEAAC de Americana

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, defendeu a importância de se buscar reajustes salariais compatíveis com a realidade. “As bancadas patronais tem sempre o discurso que o INPC é aumento. Não é. O INPC é reposição atrasada da inflação. Precisamos endurecer este ponto nas negociações coletivas”.

PROJETO

Gislaine e Júnior, diretores do SEAAC de Americana

A Diretora do SEAAC de Americana, Gislaine Sacilotto da Silva, que responde pela Secretaria de Formação Sindical da FEAAC apresentou projeto para 2026 sugerindo que sejam ministrados cursos aos diretores e empregados dos sindicatos objetivando a atualização de todos para a utilização de redes sociais e mídias. “É importante, neste mundo altamente globalizado, melhorar a interação e a comunicação com os trabalhadores em geral”, defendeu. A proposta foi aprovada por unanimidade.

