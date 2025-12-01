O Departamento de Água e Esgoto DAE Americana finalizou, no fim da manhã desta segunda-feira (1º), os serviços programados na ETA (Estação de Tratamento de Água). O bombeamento de água tratada deve ser retomado durante o período da tarde e o abastecimento retornará de forma gradativa ao longo do dia nos bairros atendidos pela ETA II, que precisou ser paralisada durante a execução dos trabalhos.

Os serviços, que incluíram reparo no canal de água tratada e instalação de um novo conjunto motobomba de maior capacidade para o São Vito, foram executados dentro do cronograma previsto e concluídos com sucesso. As intervenções foram realizadas de forma simultânea para evitar duas paralisações distintas.

Mesmo com a parada programada, alguns dos bairros inicialmente previstos para sentir o impacto não tiveram o abastecimento interrompido, já que seus reservatórios conseguiram atender à demanda durante todo o período de execução dos serviços.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que os avanços representam um passo importante para melhorar a infraestrutura de abastecimento. “Concluímos as intervenções conforme o programado e com total segurança operacional. Nosso compromisso é seguir ampliando a capacidade de reservação e garantir mais segurança hídrica para a população”, afirmou.

O novo conjunto motobomba instalado é composto por duas bombas de 75 litros por segundo cada, ampliando significativamente a capacidade de recalque até o reservatório do São Vito, estrutura que terá capacidade total de 2,1 milhões de litros, elevando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros e beneficiando cerca de 20 mil moradores.

O DAE orienta os moradores das regiões afetadas a utilizar a água com responsabilidade durante a normalização do sistema, já que o retorno ocorre de forma gradativa ao longo do dia.

