O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (21), uma nova etapa da Operação Perda Mínima, com atuação concentrada nos bairros Parque Gramado, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Jardim da Paz e Jardim da Balsa. A ação integra o programa DAE em Ação pela Água.

A operação segue o mesmo modelo adotado nos bairros Parque das Nações e Morada do Sol, com equipes de reforço dedicadas ao reparo de vazamentos aparentes, além de uma equipe leve responsável por intervenções em passeios.

A força-tarefa permanece em uma mesma área até que todos os vazamentos registrados sejam solucionados. Paralelamente, uma equipe de busca ativa percorre as ruas da região para identificar e reparar pontos não registrados previamente.

O objetivo é intensificar o combate às perdas de água, acelerar o atendimento das ocorrências e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento.

Fala Fábio do DAE

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, reforçou o compromisso da autarquia com a ampliação das ações voltadas à redução de perdas e à melhoria do abastecimento.

“Abrimos nesta sexta-feira mais uma frente dentro da Operação Perda Mínima, direcionando nossos esforços para regiões que apresentam um volume significativo de ocorrências. Esse trabalho concentrado permite respostas mais rápidas e resultados mais efetivos, alinhados ao plano solicitado pelo prefeito Chico Sardelli”, afirmou.

A Operação Perda Mínima faz parte de um conjunto de ações planejadas pelo DAE para melhorar o saneamento e garantir mais segurança hídrica ao município.

